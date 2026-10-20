蔡天鳳案｜經紀指加多利山訂金由蔡開票　鄺球曾提新抱買畀小朋友

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審。負責處理加多利山單位的地產經紀作供。



地產經紀黃德昇稱，他在2019年處理鄺球購加多利山Kadooria單位的買賣，他指當時留意到374萬訂金支票，由蔡天鳳的戶口開出，鄺球亦表示：「新抱睇啱單位，想買畀小朋友住，方便返學。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

地產經紀黃德昇指處理加多利山單位買賣時，留意到訂金374萬支票是由蔡天鳳戶口開出。(網上圖片)

經紀黃德昇稱，鄺球當時有提：新抱想買該單位給小朋友。(資料圖片)

黃德昇稱他於2019年處理鄺球購入Kadooria單位的交易。(資料圖片)

單位有百年一遇等折扣

地產經紀黃德昇供稱，於2019年按上司指示，處理一名叫鄺球的客人，該客人對加多利山Kadooria某單位感興趣。發展商雖然標價為7480萬元，但有多項折扣。黃解釋，其工作的地產代理和發展商洽商後，單位售價減少200萬元，即7280萬元。此外，發展商之後再提供「百年一遇」及「全城經典置業優惠」兩個現金回贈，合共提供16.75個百分比的折扣，最終樓價為6060.6萬元。

訂金支票由蔡天鳳戶口開出

黃又指，鄺球購買單位時，給他一張374萬元的支票，作為買樓的訂金，而該張支票是由蔡天鳳的戶口開出。他指，鄺球當時表示該支票是由其媳婦開出。黃根據防止洗黑錢的法例作盡職聲明，填寫訂金由蔡支付。他不認識蔡，也沒有深究何人支付訂金。至於餘款，黃指是經律師樓處理，盡職調查的責任由律師樓負責。

鄺球指：新抱想買畀小朋友

主控郭莎樂問，鄺球有沒有透露誰有興趣購買該單位？黃指鄺球表示：「新抱睇啱單位，想買畀小朋友住，方便返學。」

【蔡天鳳案・專頁】

譚父證供