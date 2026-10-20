韓國攝理教主鄭明析性侵罪成判囚33年　葉萱：香港300信徒仍活躍

韓國攝理教（JMS）教主鄭明析過去多年利用宗教身份性侵信徒，韓國大田地方法院第十一刑事庭10月19日以性侵女信徒的罪名對其判囚33年，刑期比檢方求刑的27年更長。指控他性侵的香港前信徒葉萱（Maple）在社交網站指，攝理教在香港仍活躍傳教，有300多名信徒。

《香港01》2023年獨家揭發，攝理教以「天運會社有限公司」持有葵涌一個工廈單位作為大本營。最新查冊顯示，該公司四年無交周年申報表，公司註冊處建議剔除註冊，但有人反對。



【香港攝理教調查・專頁】

2000年代，攝理教教主鄭明析曾到香港傳教，有一批女生追隨。（新興宗教關注事工提供圖片）

葉萱曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開在攝理教的經歷。（Netflix Asia）

葉萱：仍有港人被騙

曾指控鄭明析性侵的香港前教友、方力申妻子葉萱（Maple），在社交媒體轉載《香港01》的報道，並指「香港信徒仍有300多名，仍相信教主無辜、活躍傳教，仍有香港人被騙。」

《香港01》曾詳細調查攝理教在香港的運作，發現自1990年代已有「先頭部隊」來港發展教徒。

鄭明析2001年躲到香港，2003年遭香港入境處拘捕，在獨立屋後山的蚊帳內，發現衣衫不整的鄭明析及兩名女教友。他獲准保釋後棄保潛逃到中國內地。

2003年攝理教教主鄭明析，租用香港清水灣獨立屋作「行宮」，當時他已被國際刑警通緝。韓國義工跟蹤來港的女教友，並通知入境處到場拘捕。（Exodus出埃及記影片）

2006年底，攝理教再被揭以「基督福音宣教會」名義入侵一間港島東區的名中學。之後繼續在香港運作，包括設立教徒宿舍，男女分開，但會多人同床，方便24小時馬拉松式祈禱；亦有實行包括禁慾、配婚制等。

有人反對撤銷「天運會社」註冊

2023年香港人葉萱接受Netflix紀錄片《以神之名》之名訪問，指控攝理教教主鄭明析性侵，引起國際關注。《香港01》揭發，攝理教在香港以「天運會社有限公司」之名，於2018年以一筆過1,640多萬元，購入葵涌一個工廈單位作為大本營，每周舉辦活動，葉萱曾任股東，脫離教會後將股份轉到其他高層。

公司兩名董事是女高層，分別獲教主賜名「主慧星」、「主甜心」，其中一人更是律師，並曾跟蹤葉萱到機場。當時她們並無回應記者查詢。

根據最新查冊，公司2023年之後無再更新周年申報表，攝理教事件遭揭發後，秘書公司亦辭職。公司註冊處因無收到周年申報，按程序申請將註冊剔除，但收到反對信，目前不知反對者及理由。

攝理教大本營位於葵涌一個工廈單位，由「天運會社有限公司」持有。天運會社董事為攝理教香港骨幹成員，葉萱曾任股東。2023年3月記者到現場採訪，無人應門。（資料圖片 / 香港01記者攝）

韓國大田地方法院第十一刑事庭10月19日宣判，鄭明析性侵女信徒的罪名成立，判囚33年。判辭指鄭明析的犯罪手段極其惡劣，而且利用宗教控制長時間反覆犯案，因此必須予以嚴厲懲罰。」此外，法院還裁定鄭明析需佩戴電子追蹤設備15年，並禁止其10年內於兒童、青少年及殘疾人士福利機構就業。

案情指，鄭明析宣揚自己為「彌賽亞」（Messiah，意為救世主）洗腦信徒，在2018年至2022年間性侵或猥褻16名女性成員。

而在今次判決前，當地最高法院於2025年1月裁定鄭明析性侵一名香港受害人、一名澳洲籍及一名韓國女信徒罪成，判監17年。假如今次裁決的刑期不變，意味鄭明析需要服刑合共50年。

現年81歲的鄭明析曾因2001至2006年在海外性侵、猥褻四名女信徒，被判監10年，於2018年2月刑滿釋放。

圖為韓國文化廣播公司（MBC）在2025年1月9日播出畫面，圖為前攝理教主鄭明析。（截圖自YouTube@MBCNEWS11）

《香港01》獲得韓國派駐香港擔任攝理教高層的「鄭愛井」，與葉萱（Maple）的合照。

2022年3月16日，葉萱（Maple Yip）在韓國召開記者會，公開指控鄭明析性侵。（資料圖片）

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