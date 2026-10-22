今日新聞8分鐘｜長裙女爬數米高樹險象環生｜港鐵女被偷影外貌

宏福苑報告提交 李家超：短期推改革追究責任

大埔宏福苑火災獨立委員會今早（22日）向行政長官李家超提交報告。政府表示將公開報告，不過由於與大火有關的涉案人士已被刑事起訴，政府有責任考慮如何處理報告中可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊，會徵詢法律意見後以適當方式盡快公開報告。李家超表示，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，短期內公布全面改革計劃和追究責任。

新聞稿暫時未有公開報告內容。據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

蔡天鳳案錶行職員認鄺港智亦有出售手錶 惟不知鄺錶來源

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(22日）在高等法院續審，錶行職員陳亮恒接受鄺港智的代表律師盤問。

陳亮恒在盤問下同意鄺港智是好顧客，形容他容易相處，亦無攻擊性，他亦承認鄺港智有向其公司出售手錶，但他不知鄺買手錶的途徑。辯方指，在內地出售名錶予富裕人士是賺錢的生意，陳稱他並不清楚。

陳又提及有次鄺球到其公司取支票的事，他指鄺球到店要取一張十多萬元的支票，他想先致電鄺港智確認，鄺球卻一手把支票搶走，並說：「攞嚟啦，Alex係我個仔嚟㗎。」陳同意他或有因此事向鄺港智投訴鄺球惡。

荃灣縉庭山高級督察墮樓亡 警方：深表難過

上周三（14日）下午1時許，一名35歲姓陳男子在葵涌國瑞路168號縉庭山墮樓身亡。據了解，死者為新界南總區交通部執行及管制組高級督察陳浩文。警方回覆《香港01》查詢時指，對一名警務人員離世深表難過，向他的家人表達深切慰問；並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。

港鐵女被偷影外貌 嬲爆追中年漢落車要求刪相

港鐵車廂內發生偷影事件。今日（21日）一名女子在社交平台上載一段影片，片中可見她正與一名男子在港鐵車廂內糾纏，原來她被該名中年男子偷影外貌。從該張相片可見，男子疑從遠處偷偷拍攝事主上半身的外貌，事主立即追落車要求中年漢「del（刪除）相」並向她道歉。

不少網民大讚事主勇敢發聲，不過由於偷拍照片沒有涉及私人部位，未有觸犯「窺淫罪」，在網上亦有爭議。有網民質疑香港沒有肖像權，中年漢雖然偷影事主，但並無犯法，指即使報警亦無補於事。有網民表示：「在理，其實佢冇（無）犯法；在情，無啦啦喺度影人好kam（奇怪）同埋好唐突。」

黃大仙沙田坳道長裙女爬樹 離地數米高險象環生

Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」昨日（21日）流傳一段影片，長約一分鐘，沒有交代到事發日期和時間，相信現場是沙田坳道一處山坡近東華三院黃大仙醫院，路邊設有金屬鐵欄，護欄後方種植多棵樹木及灌木，附近有住宅樓宇。一名身穿長裙的女子攀上路邊大樹，身處離地數米高的位置，雙手攀附樹枝，雙腳則踩在樹幹及分枝上，未有顧及自身安全及衣着情況，姿勢相當驚險，一旦失去平衡墮下，有機會撞及樹幹、護欄或地面，造成嚴重傷害。

拍攝者身處馬路另一邊，可見數名途人在路旁停下觀看，馬路上不時有車輛駛過，長裙女持續停留於樹上，曾調整身體姿勢，其間她遇到已折斷樹枝，造成阻礙，於是拾起拋到另一邊，她繼續爬落去，樹椏懷疑掛有其個人物件。暫未知該女子爬樹原因，影片結束前未見其受傷，或成功返回安全位置。

半山羅便臣道客貨車雙白線爬頭 過路母女捱撞受傷

半山發生驚險交通意外。昨日（21日）下午1時11分，警方接報指，羅便臣道10號近樂怡閣對開，一對母女落小巴後橫過馬路時，一輛客貨車涉嫌在雙白線爬頭越過小巴前行，結果將該對母女撞倒，二人俱受傷送院治理，有網民上載事發一刻車CAM影片。

網傳灣仔野豬游夜水 豬仔式泳姿流暢

Threads昨日（21日）流傳兩段影片，帖主表示，現場為灣仔海濱對開海面，片中可見，有兩名女子晚上直擊一隻野豬在海中游夜水，「豬仔式」泳姿流暢，往岸邊方向游去，其中有人形容是「海豬」，亦有人疑惑「點解你會落咗去嘅？你想游水都唔使咁樣」，帖主沒有交代事發日期和時間。

屯門鳴琴路兩巴士相撞 9人受傷

今日（22日）早上8時15分，屯門鳴琴路近鳴琴輕鐵站對開，有兩部巴士相撞，釀成9人受傷，據報當中包括兩名巴士司機。救援人員接報趕抵為傷者治理，全部傷者事後送往屯門醫院作進一步檢查。現場往屯門醫院方向交通受阻。

披旭日旗鬧俄國課堂 中國留學生遭踢爆「精日」

莫斯科大學一名中國留學生近日在課堂上身披日本軍國主義旭日旗，甚至攜帶侵華日軍軍帽及「台獨」旗幟挑釁，引發公憤。10月17日，莫斯科大學中國學生學者聯誼會（以下簡稱「學聯」）發佈通報，證實已對接校方高層要求嚴懲。據知情人士透露，該名陳姓學生來自江蘇南京，在俄期間多次發表「台獨」言論，其微信帳號更充斥強烈的「精日」情結。