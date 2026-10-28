消費權益新聞獎｜香港01奪四獎　香港大藥房冒港品牌報道膺兩大獎

消委會主辦的「第26屆消費權益新聞報道獎」周三（10月28日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個獎項，包辦「新聞影片長片」金銀。其中「『香港大藥房』疑假相假歷史扮港產賣內地藥」報道，奪「消費權益新聞報道大獎」及「新聞影片長片金獎」兩大獎，「唐樓維修亂局系列」膺「新聞影片長片銀獎」。

另外，《香港01》社交平台「01新聞」專頁，奪「最佳倡議消費權益之社交平台金獎」。



「第26屆消費權益新聞報道獎」周三（10月28日）舉行頒獎禮，奪得四個獎項，包辦「新聞影片長片」金銀，及「消費權益新聞報道大獎」。（蔡正邦攝）

《香港01》獲獎報道：

・第26屆消費權益新聞報道大獎：「香港大藥房」疑假相假歷史扮港產賣內地藥 200間似名公司註冊

・新聞影片獎（長片）金獎：「香港大藥房」疑假相假歷史扮港產賣內地藥 200間似名公司註冊

・新聞影片獎（長片）銀獎：唐樓維修亂局系列報道

・最佳倡議消費權益之社交平台獎金獎：01新聞



消費權益新聞報道大獎、新聞影片獎（長片）金獎：

「香港大藥房」疑假相假歷史扮港產賣內地藥 200間似名公司註冊

記者：李穎霖

攝影：楊凱力

剪接：李振邦

本港有藥房及網上平台出售「香港大藥房」的產品，品牌自稱是「香港百年品牌」，但有多個不同的公司、商標，甚至在包裝上使用香港假地址。《香港01》調查發現，有關品牌實由不同的內地人經營，疑「借用」1841年屈臣氏前身成立的歷史背景，本港近年更湧現近200間以「香港大藥房」起首命名的公司。記者購得的大部份產品都是內地製造，部份更無生產地址，全無「藥物」資格，只是保健產品，有內地消費者質疑這些產品是「扮港產」。

「香港大藥房」的產品均有中藥材成份，衞生署無正面回應有關品牌的產品是否中成藥、須否註冊。有醫療產品法規專家指，現行法例對中成藥的定義造成灰色地帶，以致有關產品即使含中藥材，亦無須註冊便可在港出售。

報道刊出後不止在香港掀起討論，江西省樟樹市市監局、廈門市監局均調查涉事生產商、直播公司，涉虛假宣傳，欺騙、誤​​導消費者，有生產商被查封。

2026年8月，國家中醫藥管理局發布通報，稱多家以「香港大藥房」名義開設的網店銷售「透骨膏」、「無濕丸」等產品，在直播營銷中涉嫌虛假宣傳，35家店舖因無有效商標註冊證及香港品牌店授權被下架。

李穎霖 （右）、李振邦（左）及楊凱力的「『香港大藥房』疑假相假歷史扮港產賣內地藥」影片報道，獲得消費權益新聞報道大獎、新聞影片長片金獎兩重要獎項。（蔡正邦攝）

獲獎記者李穎霖指，香港品牌產品一直有質素保證，亦是金漆招牌，但有人借此發展假的香港品牌，甚至偷用大品牌的歷史，希望借此報道令消費者警剔，購物時多留意產品詳情。

新聞影片獎（長片）銀獎：

唐樓維修亂局系列報道 記者：鄧栢良

攝影：王海圖

剪接：沈志恆

深水埗海壇街一幢69年樓齡的唐樓，法團委員出缺停擺，收到屋宇署驗樓令後，徬徨無助下多名業主誤信一名「工程顧問」，簽下只有幾頁紙的初步工程合約，工程公司急急搭棚，後來業主發現程序有誤，懷疑受騙即煞停，卻被追討80萬元及飽受滋擾，求助無門。大廈更被棚架圍封足足兩年，竹枝發霉變黑，近日火災更觸動居民神經，日夜活在惶恐之中。

有業主坦言，現時法團停擺情況更惡劣，「政府你又唔幫我哋做（工程），我哋又做唔到」，寧可大廈沒成立法團，任由政府處理「三無大廈」維修。

民政處回覆指，會繼續與業戶保持聯繫，提供適切協助，並呼籲大廈業主接受民政處協助，重新選出法團，以進行大維修等其他工程，並做好自身大廈管理。

鄧栢良 （右）、 沈志恆（左）及王海圖的唐樓維修亂局系列影片報道，奪新聞影片獎（長片）銀獎。（蔡正邦攝）

獲獎記者鄧栢良指，對所有業主來說，樓宇大維修是昂貴、重要的消費，宏福苑大火後，公眾更關心此議題。他希望報道能反映除大型屋苑外，唐樓大維修亦容易被人乘虛而入，每一個環節都可能會出現問題，令業主在處理時有更多防範意識。

「01新聞」獲最佳倡議消費權益之社交平台獎金獎，獲獎互聯網內容高級經理張展安代表領獎。（蔡正邦攝）

最佳倡議消費權益之社交平台獎金獎

01新聞 編輯：張展安、陳芳葆、葉慧婷、李福源、孔惠萍、蘇啟立

美術：張景賢、楊雲武、蔡偉能、劉子賢

01新聞 Facebook

01新聞 Instagram

01新聞 Threads

《香港01》經營「01新聞」Facebook、Instagram及Threads專頁，一直以最快速度、容易令讀者掌握資訊的方式，發布包括消委會公布在內的新聞資訊。

獲獎互聯網內容高級經理張展安指，過去一年最深印象的消委會公布是冷熱水機測試，網民對此反應大，自己看過消委會的報告後，亦選購了一部。他指，未來團隊會繼續努力，將消委會的資訊推廣給更多網民和讀者。

消委會主辦的「第26屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得四個獎項。記者李穎霖（左二）、李振邦（右二）及楊凱力的「『香港大藥房』疑假相假歷史扮港產賣內地藥」影片報道，獲得消費權益新聞報道大獎、新聞影片長片金獎兩重要獎項。消委會總幹事沈朝暉（左一）、消委會主席陳錦榮（右一）頒獎。（蔡正邦攝）

今屆報道獎共收到365份參賽作品，題材涵蓋私營醫療、教育及培訓、跨境消費、網購平台、交通運輸服務、食品安全以及銀髮經濟等範疇，充分展示新聞界對消費市場改變具備敏銳觀察力。

商務及經濟發展局常任秘書長李頌恩出任頒獎禮主禮嘉賓。（蔡正邦攝）

商務及經濟發展局常任秘書長李頌恩出任頒獎禮主禮嘉賓，她致辭時說消委會為消費者提供合時資訊，傳媒專業報道讓消費者掌握市場資訊。