SOPA新聞獎｜香港01宏福苑大火、工程造假調查報道　奪兩項大獎

被譽為「亞洲普立茲獎」的亞洲出版業協會（SOPA）「卓越新聞獎」，周四（6月18日）舉行2026年度頒獎禮，《香港01》奪得兩項大獎。其中新聞部全體記者協力採訪的《宏福苑大火》，奪得「卓越突發新聞獎」大獎；偵查組的《獨家揭發工程分判商偽造假證書》，奪得「獨家新聞獎」大獎；偵查組的《偷拍群組調查》，亦入圍「卓越調查報道獎」三甲。



2026年6月18日，亞洲出版業協會（SOPA）舉行「2026年度SOPA卓越新聞獎」頒獎禮，《香港01》奪得兩項大獎。參與報道的記者陳萃屏（左起）、勞顯亮、梁祖饒代表領獎。（夏家朗攝）

2026年6月18日，亞洲出版業協會（SOPA）舉行「2026年度SOPA卓越新聞獎」頒獎禮，《香港01》「香港大埔宏福苑大火」報道，奪得「卓越突發新聞獎」大獎。記者勞顯亮（左）代表領獎。（夏家朗攝）

SOPA「卓越突發新聞獎」大獎



香港大埔宏福苑大火 Hong Kong Tai Po Fire Tragedy

記者：鄧栢良、黃煦緻、羅敏妍、林澤鋒、鄭嘉惠、蔡正邦、黃偉民、翁鈺輝、馬耀文、黃學潤、左朗星、戴慧豐、王譯揚、林振華、梁偉權、陳浩然、羅日昇、陳永武、李家傑、楊婉婷、鄧海興、黎靜珊、熊翠蘭、梁曉晴、林樂軒、歐陽德浩、任葆穎、林遠航、洪戩昊、賴卓盈、董素琛、洪芷菁、吳美松、胡家欣、譚曉彤、潘耀昇、陳萃屏、李穎霖、梁祖饒、勞顯亮、王海圖、楊凱力、何頴賢、林幸泉、黃穎彤、陳嘉欣、夏家朗、廖雁雄、梁鵬威、鄭子峰、陳葦慈

得獎報道： 大埔宏福苑大火實時更新直播 生還者剖白2.5小時火劫 救人獲讚謙稱：我唔係英雄 兩屋苑用山東棚網 京檢測中心：報告百分百假

2025年11月，香港大埔宏福苑致命五級大火焚燒長達43小時，震驚國際。《香港01》團隊在消防接報起火後僅20分鐘即刊出首篇報道，記者於30分鐘內已抵達現場，是最早抵達的媒體之一，更在火災首小時內透過文字、圖片及影片進行不間斷直播，率先披露消防員昏迷送院等關鍵進展。

除了傳遞即時災情，《香港01》的報道更扮演了資訊樞紐的角色。在救災關鍵期，我們透過新聞熱線與報道整合，成功在30分鐘內協助遇難者家屬聯絡上遠在深圳的親人，各平台累計超過600萬人次瀏覽。

火熄後團隊憑藉早在2023年對該屋苑大維修爭議的持續追蹤，進一步挖掘制度弊端。獨家揭發了全港大廈普遍使用的棚網檢測報告造假，直接觸發政府發布「全港下架令」。

《香港01》透過其滾動直播實時更新宏福苑火災災情，並深入調查和挖掘導致悲劇的系統性失效。報道使用了多種視覺元素、影片和創新敘事方式，全面報道這場災難。HK01 provided timely updates of the fire through its live blogs and also a comprehensive deep-dive on the systemic failures that led to the tragedy. It also used multiple visual elements, videos and creative storytelling to cover the disaster. SOPA得獎評語

2026年6月18日，亞洲出版業協會（SOPA）舉行「2026年度SOPA卓越新聞獎」頒獎禮，《香港01》「獨家揭發分判商偽造假證書 涉醫院、機場、市區重建工程」報道，奪得「獨家新聞獎」大獎。負責報道的記者梁祖饒領獎。（夏家朗攝）

SOPA「獨家新聞獎」大獎



獨家揭發分判商偽造假證書 涉醫院、機場、市區重建工程

HK01 Exclusive: Fraudulent Certifications Uncovered in Critical Infrastructure and Urban Redevelopment Works

記者：梁祖饒

得獎報道： 「爛到不能再爛」醫管局工程造假分判商 同涉市建局、機管局地盤 香港01連月調查醫院擴建監測震動造假 醫管局確認事件後報警

自去年11月大埔宏福苑大火後，被揭發有偽造的棚網報告、居民投訴後不獲政府部門重視，公眾對政府的工程監管抱有疑問。

《香港01》自去年8月起調查分判商「諾和工程」，他們涉在五間醫院擴建工程，偽造監震儀器的校正證書，若未及早發現震動異常，會影響手術室及X光室運作。記者發現監震儀器供應商及雲端監測平台因「諾和工程」欠款，已終止合作半年，提供的監測數據準確性同樣成疑。

同時，「諾和工程」在五個市建局重建地盤及機管局二號客運大樓工程涉偽造假證書，提供虛假的噪音計及粉塵監測儀校正證書，儀器供應商稱已取消「諾和工程」分判商資格，正在調查事件。市建局亦承認有兩個地盤已確認有偽造校正證書，已停止「諾和工程」的工作。

記者向醫管局查詢後，醫管局率先在12月10日發新聞稿「自爆」事件，確認醫院擴建工程有假證書並報警處理。醫療衞生界立法會議員林哲玄翌日就事件評論，批評香港建築業界已「爛到不能再爛」，必須要下重藥去糾正，已引起社會廣泛關注，多間傳媒亦紛紛轉載報道。

但發展局局長甯漢豪同日隔空回應林哲玄的「爛透論」，稱她絕對不同意香港建造業「差勁」，只是個別人士不守規矩，屬「害群之馬」，著不要因「害群之馬」一竹篙打一船人。警方經調查後先後拘捕九人，包括3名公司負責人及6名職員，涉嫌「行使虛假文書」。

這是一篇重要的調查報道，揭露了香港建築業嚴重的系統性缺陷，對公共和私營工程均有重大影響。至少五個醫院管理局項目使用了這些欺詐造假證書。《香港01》的調查促使當局採取行動，涉事方向警方報案，並最終導致在關鍵基礎設施中欺詐、造假的人被警方拘捕。An important piece of investigative reporting that exposes serious systemic flaws in the city's construction industry, affecting both the public and private sectors. HK01's investigation prompted the health authority to act, report the matter to police, and ultimately led to arrests over fraudulent certifications used in the city's critical infrastructure. The fraudulent certificates were used in at least five hospital authority projects. SOPA得獎評語

SOPA「卓越調查報道獎」入圍三甲



偷拍群組調查 HK01 Investigation: Inside the Voyeurism Rings

記者：陳萃屏、勞顯亮

入圍報道： 偷拍群組調查｜記者追查揭眾多網站未被搗破 中學生成主要受害者 偷拍群組調查｜販售男更衣室私密照 慫恿起底受害人 藝人亦遭殃 偷拍群組調查｜追蹤收款賬戶加密貨幣金流 揭迂迴轉賬至同一戶口

《香港01》調查記者歷時數個月調查，透過潛入偷拍群組，以及加密貨幣數據追蹤，揭露跨越性別及年齡、有嚴密組織的偷拍犯罪產業鏈，查發現，商場、地鐵、圖書館自修室、甚至泳池、體育館更衣室等公眾地方，全是偷拍的高危地點。至少有過千名男、女受害者，包括未成年學生，部份甚至在圖書館及泳池更衣室遭到全過程跟蹤拍攝。

受害更不只有女性，有群組專門販售針對男性的裸照或私密照，除了更衣室偷拍，亦有交友軟件截圖的私密照片，賣家甚至慫恿網民「起底」受害人、交換照片。

群組以加密貨幣招攬會員的通訊群組，會員可付款購買偷拍圖片。為進一步了解群組的運作模式，記者嘗試追蹤加密貨幣的金流，但發現集團疑利用「混幣器」（Mixer）與多層迂迴轉賬至同一戶口，將犯罪所得轉化為加密貨幣以逃避執法追捕。記者也發現上載男性偷拍照的社交平台帳戶，則指示有意買相的人，透過PayMe或AlipayHK付款，執法機構可追查到用戶身份。

系列報道除了揭示偷拍群組的運作模式，也訪問了多名學者、關注團體，以了解現時執法上的不足，及犯罪者的心理，剖析了偷拍群組為何沒法禁絕，顯示偷拍在香港已是有組織的產業。而且，報道更突破了普通人心中有關影像性暴力性別框架，偷拍的受害人非只有女性，男性也會受害。報道中的受害人之多，喚起社會對議題的關注，足見報道的社會意義。

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第28屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，是新聞界的「奧斯卡」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。SOPA共收到逾700份英文、中文及獨立增設的印尼文類別參賽作品。

擔任亞洲出版業協會（SOPA）編輯委員會共同主席的紐約時報國際商業編輯Rich Barbieri表示，SOPA獎項持續反映新聞工作，在協助受眾理解日益複雜且彼此緊密相連的世界中，所發揮的關鍵作用。

除《香港01》外，其他得獎的傳媒，包括香港的《Hong Kong Free Press》、從香港遷至新加坡的《端傳媒》、台灣的《報導者》等；國際傳媒包括《華爾街日報》、《紐約時報》、《金融時報》、彭博新聞、路透社、新加坡亞洲新聞台CNA等。獲獎題材不乏與香港、兩岸或中國人權有關的報道，如Hong Kong Free Press的香港獨立書店被查稅報道，獲人權報道獎。

《紐約時報》憑藉鐵鏈女事件的報道《中國的困境與人民的忍耐》（China's Malaise and Its People’s Endurance），獲得「亞洲出版業協會公共服務新聞大獎」。該系列追蹤了普通中國人在一個複雜變動的國家中，所面對的現實。

完整入圍及得獎名單：

https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/

完整得獎評語：

https://sopawards.com/wp-content/uploads/2026/06/SOPA-2026-Awards-Winner-List_Final_12062026.pdf