唐樓維修亂局｜法團停擺誤信工程顧問　爛尾棚架圍封2年恐釀火災

大埔宏福苑五級大火災奪去逾百人命，反映屋苑法團監督維修等制度問題，樓宇維修原意是修葺舊樓，保障公眾安全，但現實上法團及業主若缺乏專業知識，在籌辦大維修的過程中稍一不慎很可能中伏，最終大維修變成大噩夢，過往有不少業主吃盡法團糾紛、天價維修及圍標醜聞等苦頭，可謂「貼錢買難受」，大屋苑如是，舊唐樓亦不能倖免。



深水埗海壇街一幢唐樓，正是這制度悲劇中的一道縮影。該廈法團委員出缺停擺，收到屋宇署驗樓令後，徬徨無助下多名業主誤信一名「工程顧問」，簽下只有幾頁紙的初步工程合約，工程公司急急搭棚，後來業主發現程序有誤，懷疑受騙即煞停，卻被追討80萬元及飽受滋擾，求助無門。大廈更被棚架圍封足足兩年，竹枝發霉變黑，近日火災更觸動居民神經，日夜活在惶恐之中。



海壇街176-178號被棚架圍封足足兩年，近日宏福苑火災觸動居民神經，日夜活在惶恐之中。（王海圖攝）

海壇街176-178號為一幢樓齡69年的唐樓，176及178號各有一個業主立案法團，一梯兩伙，合共14戶。數年前大廈接獲強制驗樓令及消防安全指示，法團於2021年參與「樓宇更新大行動2.0」，透過市建局「招標妥」招聘顧問公司，共有8間公司入標，考慮過配套及價錢後，最終揀選其中一間。當時法團與該顧問公司的項目總監孟先生接洽，對方評估維修費約百萬元，即可解除驗樓令及消防令。惟當時因有一名法團主席拒絕簽約，維修計劃不了了之，部分法團委員相繼辭職，法團並不完整。

業主表明法團不完整 工程顧問稱無問題啟動招標

直到2023年8月，大廈再接獲屋宇署修葺令，業主X遂聯絡孟先生，孟聲稱可繼續擔任顧問，聲稱大廈再不維修，若由政府接手，費用將貴3至5倍。業主X稱當時已多次表明法團架構不完整，擔心程序是否合規，但孟堅稱無問題，並統籌招標事宜。同年11月，孟先生約業主到一間食肆會面，又提醒業主帶同法團印章。

業主X聲稱，當日孟先生同時約了兩間工程公司出席，並建議業主揀選一間工程公司及簽署工程合約。業主X形容，該份工程合約僅得數頁，而孟先生稱正式合約仍在整理中，叫業主簽名後加蓋法團印章，正式合約及會議紀錄將日後補回。臨簽約前，孟先生聲稱已離開原顧問公司，只是南昌關愛社的義工顧問，日後可為業主申請津貼。業主不虞有詐便在合約簽名及蓋章。

簽約後，工程公司於同年12月迅速搭棚，孟先生及工程公司亦向法團追討180萬元維修費。但業主一直未收到合約正本，多次向孟先生索取不果。法團司庫質疑簽約程序有問題，加上法團不完整，根本無法出票。業主X向南昌關愛社查證，揭發孟冒認義工，疑涉及詐騙，遂煞停工程並於2024年1月報警。工程公司及後追討法團約80萬元。

業主X指，維修費用均存入法團戶口，因法團停擺，暫未有付款及損失，但卻令法團惹上官非。這兩年間，他亦飽受滋擾，「呢段時間，我哋不時受到可能建築公司相關嘅人士不斷去騷擾，同埋不斷放中國傳統唔吉利嘅白色物品，例如鞋、衣物、毛巾嗰啲嘢，喺大廈周圍放置，不斷去騷擾我哋」，大廈業主亦人心惶惶。

簽約後，工程公司於同年12月迅速搭棚。（王海圖攝）

被問到為何簽閱文件或跟進大維修期間，完全沒質疑孟先生的做法？業主X解釋是太相信政府，因為孟先生所屬的公司是市建局「樓宇復修公司資料庫」列出的認可公司，「喺招標妥列出嚟嘅公司都有過審查，如果無嘅話，唔合資格點解放喺嗰到？」

業主在處理維修上確有疏漏，但為何孟先生離職後仍免費向業主提供意見，甚至冒認義工，為業主介紹工程公司？中間有什麼誘因呢？

南昌關愛社前幹事夏小姐確認曾有人冒認義工，知悉事件後已通知街坊小心受騙，亦提到不排除有人向業主埋手打好關係，窺準舊樓維修的商機，「佢係咪可能引導啲街坊，話畀佢哋聽你哪間好，咁你搵嗰間，嗰間偷工減料或者喺枱底畀返錢佢。所以我哋經常都講，你一定是要搵返啲標準嘅，跟市區重建局，你唔好去搵啲最平嘅，太平嘅根本無咩可能，文員都收得高過佢嘅專業人士價錢，你話有沒有可能呢？」

棚架已搭了兩年，部分竹枝變黑，屋宇署亦指有潛在風險，發信要求拆除。（王海圖攝）

「工程顧問」操守問題被解僱

涉事顧問公司的董事林先生受訪時澄清，指孟先生早於2021或2022年因操守問題被解僱，並指他曾以公司名義私下接生意，但公司全不知情。此外，有一次，孟先生用公司名義開單，要求其中一個屋苑法團存款至其私人戶口，後來市建局及屋宇署聯絡公司索取文件及核對收據始被揭發。

顧問公司：向業主介紹承建商屬違法

林先生形容孟先生為騙子，強調正常顧問公司登報招標時，不會顯示顧問公司名字，更不能介紹承建商，「梗係唔得啦，犯法㗎咁樣」。

記者其後亦聯絡工程公司及孟先生，但兩者均不作回應。

屋宇署亦發信要求拆除，奈何大廈與工程公司仍有紛爭，不敢輕舉妄動。（王海圖攝）

現時大廈外牆已搭棚兩年，圍上棚網，部分竹枝變黑發霉，屋宇署亦指有潛在風險，發信要求拆除，奈何大廈與工程公司仍有紛爭，業主不敢輕舉妄動。近日大埔宏福苑五級大火後，業主害怕會步宏福苑後塵，業主X坦言：「萬一棚架網著火，好擔心大家會成為受害者，住喺樓上其實好多業主已經年過七十，根本就無辦法喺短時間逃離火場」，他又慨嘆：「我哋無呢啲知識無罪㗎嘛，大佬，唔係我哋想㗎嘛，無學過呢啲嘢，很多都可能小學畢業㗎咋嗰個年代。」

另有業主表示，大廈業主多為長者，有些已不在港，或將單位出租，無心處理法團事務。民政處以往積極推動業主籌組法團，但當法團出事或停擺後，又沒提供足夠協助，只推說「介入唔到」，她直言：「咁你唔好叫人哋搞啦。」她寧可當初大廈沒設法團，成為「三無大廈」，至少政府可協助大維修，現時法團停擺情況更惡劣，「政府你又唔幫我哋做（工程），我哋又做唔到」。(詳見另稿)

《香港01》就事件分別向民政處及屋宇署查詢，民政處呼籲業主盡快重選法團（另稿），屋宇署截稿時仍未有回應。

業主X指，孟先生稱大廈再不維修，若由政府接手，費用將貴3至5倍。（王海圖攝）

嘆小市民無樓宇維修知識墮陷阱

業主X認為政府如沒有監管及配套的話，就不要法團處理樓宇維修，出事後向警方、民政處及屋宇署求助，均無幫助，「唔該你全部包晒嚟做就咪得囉，你唔好搵我哋嚟搞啦，中間嗰啲黑社會，唔該你政府自己搞掂佢啦，唔好搵小市民去搞啦，我哋都無呢啲知識，咁點做呢？原來做做吓發覺係咁嘅，盡心盡力都死。」

警方回覆《香港01》查詢時指，2024年1月28日接獲海壇街一大廈業主報案。案件列為「詐騙」，由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。警方正就案件向律政司徵詢法律意見。

市建局回覆指，海壇街176及178號業主立法團「招標妥」樓宇復修促進服務及「樓宇更新大行動2.0」。局方於2019年7月22日向申請人發出以上兩項計劃的「原則上批准通知書」。其後申請人未能符合「原則上批准通知書」就確立聘用顧問公司的進度要求，縱使市建局給予延期，但申請人仍未能在指定的2023年7月21日或之前委聘顧問公司，有關通知書遂於 2024年1月5日被撤回。

在「原則上批准通知書」被撤回時，並未進入聘請工程承建商階段，因此申請人僅在聘請工程顧問公司的過程中，使用了市建局的「招標妥」服務。鑑於全部資助申請均不再有效，市建局並未有發放任何資助，亦未有收到申請人提出反對或查詢。