唐樓維修亂局｜業主嘆「等大廈冧」盼政府打救　民政籲快重選法團

深水埗海壇街一幢69年樓齡的唐樓，因法團停擺，又收到屋宇署修葺令，部分業主無助下誤信一名工程顧問，簽下合約做維修，後來發現懷疑受騙即煞停，卻令法團被追討80萬元。有業主坦言，現時法團停擺情況更惡劣，「政府你又唔幫我哋做（工程），我哋又做唔到」，寧可大廈沒成立法團，任由政府處理「三無大廈」維修。



民政處回覆指，會繼續與業戶保持聯繫，提供適切協助，並呼籲大廈業主接受民政處協助，重新選出法團，以進行大維修等其他工程，並做好自身大廈管理。



海壇街176-178號被棚架圍封足足兩年，近日宏福苑火災觸動居民神經，日夜活在惶恐之中。（王海圖攝）

海壇街176-178號已搭棚2年，部分竹枝變黑發霉，屋宇署指有潛在風險，發信要求拆除，奈何大廈與工程公司仍有紛爭，業主不敢輕舉妄動。兩名業主受訪指大廈業主多為長者，學識不高，有些已不在港，甚至將單位出租，無心處理法團事務。

有業主直言，政府當初希望提升「三無大廈」管理，多次開會、設講座，協助居民成立法團，該業主亦參與其中並成為法團一員。現時法團停擺情況惡劣，「民政幫唔到我哋，只係叫我哋自己解決」，而政府只會為三無大廈安排修葺，然後向業戶發單據，其大廈因已設有法團，即使法團無法運作，政府也不會幫忙處理工程，「政府你又唔幫我哋做（工程），我哋又做唔到，即係等我哋大廈冧」。該業主寧可大廈當初沒設法團，成為「三無大廈」，由政府處理大維修。

翻查資料，屋宇署曾行使其法定權力為144幢「三無大廈」失責業主進行就樓宇公用部分的法定命令所需的勘測、維修及清拆工程，並於完工後向業主收回相關費用。

《香港01》就海壇街176-178號的個案，分別向屋宇署及民政處查詢。

屋宇署亦發信要求拆除，奈何大廈與工程公司仍有紛爭，不敢輕舉妄動。

民政處回覆《香港01》查詢指，深水埗民政事務處於2024年2月接獲海壇街176-178號業戶求助，指其法團與大廈維修工程顧問及承建商出現糾紛，影響維修工程的推展。由於法團管委會人數不足，導致法團無法統籌支付相關工程的費用。其後民政處於2024年2月至6月期間，多次口頭及發信呼籲盡快填補委員空缺，惟始終未能成功。

2025年4月，有業戶就大廈棚架事宜作出投訴，深水埗民政處即日派員視察，隨即將個案轉介屋宇署跟進。屋宇署已於2025年10月向法團發出命令，要求拆除大廈外牆上的棚架，並正跟進有關事宜。

深水埗民政事務處於2025年8月再次向業戶作回頭回覆及建議，並於9月派員與業戶會面，向業主講解恢復法團運作對大廈管理的重要性、相關法例的規定，以及介紹由民政事務總署推行的「大廈管理免費法律諮詢服務」，協助業戶就工程糾紛尋求法律意見。

深水埗民政處會繼續與海壇街176-178號業戶保持緊密聯繫，以提供適切的協助。我們並呼籲大廈業主接受民政處協助，重新選出法團，以進行大維修等其他工程，並做好自身大廈管理。

翻查資料，民政總署自2018年推出「法團諮詢服務計劃」，已委聘物業管理公司為有需要的法團提供免費的大廈管理諮詢服務，包括協助已停止運作或不活躍的法團管理委員會恢復運作。

此外，民政總署自2022年透過「大廈管理專業顧問服務計劃」，委託具有大廈管理或相關經驗的地區組織接觸業主，鼓勵及協助「三無大廈」成立法團；同時亦透過「居民聯絡大使」計劃，協助政府部門聯絡大廈居民，商討和處理樓宇管理工作，並推動有關大廈成立法團。

民政總署於2025年6月在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣四區啓動「聯廈聯管」試驗計劃，為期一年，透過委聘具備地區網絡及大廈管理經驗的地區組織，協助區內的舊式樓宇，共同聘請一間物管公司聯合管理大廈，攤分管理成本。如因個別情況而未能成立法團，但有關大廈的業主均同意參與試驗計劃，獲委聘的地區組織亦會提供支援，協助有關大廈推行「聯廈聯管」。