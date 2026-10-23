屯門醫院神經醫學中心開幕　跨專科團隊同層共治　病人慳轉介時間

屯門醫院神經醫學中心今日（23日）舉辦開幕典禮，中心聚焦中風、腦癇症、器官捐贈等6大服務，並設立跨專科團隊，將過往分散的診療環節高度整合。昔日需要頻繁跨科轉介或轉移病房的腦神經疾病患者，現時可在中心內獲得跨專業團隊的同步會診，大幅縮短評估時間並提高病人生存與復康機會。



屯門醫院神經醫學中心。（林子慰攝）

屯門醫院於2022年時分階段開展神經醫學中心，今日（23日）正式開幕。中心將神經醫學綜合病房、急性中風病房先進科技手術室及康復中心集中同一層，更設立具11個不同科系的跨專業團隊，冀提升治療效率，降低病人轉移時的風險。

屯門醫院副行政總監鄭振邦表示，神經醫學綜合病房是醫管局首個結合腦神經疾病住院及日間服務的病房，有5個不同科系醫療的團隊跨專業合作，共有44張病床，包括4張加護病床。

屯門醫院副行政總監鄭振邦表示，中心正研究擴展服務至神經腫瘤及神經退化科，同時亦計劃與青山醫院合作開展跨醫院的神經精神科服務。（林子慰攝）

急性中風病人接受溶栓治療最快20分鐘

鄭振邦說，過往有腦癇中風病患入院後需向分別中風科、腦神經外科醫生求診，又需等候X光報告，一來一回耗費大量時間。日後，各科專家可在病房進行跨專科聯合同步檢查，省卻轉介時間。

被問病人相較之前可以節省多少時間？鄭振邦以急性中風病人為例，以前進行溶栓或取栓治療，需時1小時；在新病房中，溶栓時間可以縮至最快 20 分鐘，而取栓則可以縮至45 分鐘，「係非常大嘅改進」。

日間治療設施。（林子慰攝）

腦癇症監測病房，配備 24 小時連續性腦電圖監測及錄影服務。（林子慰攝）

設系統識別腦死潛在個案 提昇器官捐贈效率

他又指出，昔日潛在腦幹死亡的病人分散在全院不同病房，醫護人員未必能在病人腦死後第一時間通知器官捐贈統籌員。現時醫院設系統自動識別全院有機會出現腦幹死亡的個案，並會協助將其轉入中心的加護病床，若證實腦死亡後，將按既定程序通知器官捐贈團隊，讓器官捐贈流程更順暢，惠及更多病人。

研服務至神經腫瘤及神經退化科

中心亦引入不少先進科技，包括「磁波刀」及「術中磁力共振掃描」。前者至今已治療超過40人，後者則已服務76人。該磁力共振掃描器每年亦為約1400人提供常規診斷服務。

中心目前聚焦於中風、運動障礙、腦癇症、痛症管理、神經血管管理，以及支援器官捐贈等6大核心服務。鄭振邦表示，中心正研究擴展服務至神經腫瘤及神經退化科，同時亦計劃與青山醫院合作開展跨醫院的神經精神科服務，相關新服務預計於明年起陸續推出。