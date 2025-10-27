漸凍人症｜屯門醫院復康會推醫社康復隊　一個月內助病人獲得資助

漸凍人症屬罕見病一種，過往社工難以在社區接觸病人及提供支援，屯門醫院於今年1月與香港復康會合作推出「暖暖同行」綜合康復隊，由醫護人員及社工共同接收個案，並進行家訪，為患者規劃治療方案及提供社區支援。



一名62歲退休基層女病人，患病後因經濟壓力而對醫療輔具及照顧服務有顧慮。康復隊即時為她評估病情、提供醫療證明和輔材建議等，社工同時為她配對資源，最終一個月内獲批輪椅、醫療床及氧氣機一年租金的資助。



屯門醫院於今年1月與香港復康會合作推出「暖暖同行」綜合康復隊。（賴卓盈攝）

推漸凍人康復樞紐先導計劃提供一站式的評估和服務

漸凍人症患者過往面對不同困難，包括難以接觸到社區服務，以及需到不同專科和專職醫療接受治療，輪候時間較長等。屯門醫院2023年在日間康復中心推出漸凍人康復樞紐先導計劃，協調不同臨床專科和專職醫療服務，為病人提供一站式的評估和服務，並會預視疾病進程，提前為病患規劃治療方案。

不同專科醫生及早開會商討治療方案 病人住院日數減少45%

屯門醫院康復科顧問醫生鄒兆麟指，病人一由腦科轉介，數星期內就能夠在日間康復中心接受跨專科治療，減省他們輪候不同專科的時間，並讓不同專科的醫生及早開會商討治療方案。他表示，自2023年5月到2025年4月，病人住院日數從56日減少至31日，下降45%，反映病人有更多時間與家人相處。

屯門醫院康復科顧問醫生鄒兆麟（左二）指，自2023年5月到2025年4月，病人住院日數從56日減少至31日。（賴卓盈攝）

社工及醫護人員「暖暖同行」一同接收漸凍人症個案

屯門醫院在今年1月與香港復康會合作，推出「暖暖同行」綜合康復隊，社工及醫護人員一同接收漸凍人症個案，並進行家訪，評估和接入病人社區康復需要等，所有新界西聯網的患者都可受惠。

社工接收個案後，會提供多方面支援，包括與病人組織合作，提供同路人支援網絡；提供經濟、照顧服務支援，與大學合作研究等。她表示，計劃推出後，社工接觸到的個案從2023/24年的7宗，增加至今年的24宗，覆蓋屯門醫院所有的漸凍人症患者。

康復隊為基層女病人申請到輪椅、醫療床及氧氣機一年租金

香港復康會項目經理楊翠芝舉例指，一名62歲退休基層女病人，患病後因經濟壓力而對醫療輔具及照顧服務有顧慮。醫療團隊接觸個案後，即時為她評估病情、提供醫療證明和輔材建議等，社工同時為她配對資源，最終一個月内獲批輪椅、醫療床及氧氣機一年租金的資助。她又指，計劃除了為患者提供醫療和社區支援，亦令他們踴躍參與社區活動，與同路人互動，有助緩解他們的焦慮及孤立感。

鄒兆麟指，計劃成效令人鼓舞，認為其他醫院聯網可參考計劃，為病患提供支援。