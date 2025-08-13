醫療事故｜3星期兩宗　屯門醫院有呼吸機無啟動　病人心臟停2分鐘

屯門醫院今（13日）公布一宗醫療事故，醫護人員昨早（12日）為一名病人調校呼吸機以更換呼吸機喉管，4分鐘後病人血含氧量下降觸發監測系統發出警報，其間出現心臟驟停，護人員立即施行急救，約2分鐘後病人恢復心跳。醫護人員急救期間發現，病人的呼吸機未處於正常運行模式，作出修正後回復正常運作。



翻查資料，瑪麗醫院上月21日發生類似事故，據了解，今次屯門醫院涉事為同一款呼吸機，當時處於「standby mode」（待機模式」，未調校至運行模式。屯院事後為病人檢查，初步認為事件對病人無明顯影響。



心臟驟停2分鐘 醫護急救時發現呼吸機未有正常運作

屯門醫院表示，一名48歲男病人8月7日因急性胰臟炎併發急性腎損傷及呼吸衰竭入院，於深切治療部留醫，並需接受血液透析治療。病人入院後情況持續危殆，醫護人員3日後為病人插喉接駁呼吸機以協助呼吸。

昨（12日）早上7時許，醫護人員調校呼吸機為病人更換呼吸機喉管，4分鐘後病人血含氧量下降觸發監測系統發出警報。醫護人員隨即為病人檢查，其間病人出現心臟驟停，醫護人員立即施行急救，約2分鐘後病人恢復心跳。醫護人員於急救期間發現病人的呼吸機未處於正常運行模式，隨即作出修正，呼吸機其後回復正常運作。

院方為病人檢查 初步認為事件對病人無明顯影響

病人事後清醒，能正確回應醫護人員的指示。醫護團隊已詳細評估病人的臨床情況及進行相關檢查，病人的維生指數維持穩定，並已為病人進行電腦掃描檢查，初步認為事件對病人無明顯影響，惟因自身疾病情況仍於深切治療部留醫。醫護團隊會繼續密切監察病人的臨床情況，並提供適切治療。

院方表示十分關注事件，已聯絡病人家屬解釋事件，並會繼續與家屬保持密切溝通，提供一切可行協助。醫院院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件，並會深入調查呼吸機未處於正常運行模式的原因及提出改善建議，以避免同類事件再次發生。

瑪麗醫院上月21日發生同類事故 據悉涉同款呼吸機

翻查資料，瑪麗醫院上月21日發生類似事故，心胸外科深切治療部有病人需使用呼吸機，醫護人員將呼吸機調校至待機模式為病人抽痰後，無將呼吸機調回正常模式，令病人有數分鐘無法呼吸，心跳一度停頓；該事件由傳媒揭發，而非由醫管局主動公布。

據了解，今次屯門醫院涉事為同一款Servo-u呼吸機，處於「standby mode」（備用模式」，未調校至運行模式。