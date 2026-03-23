屯門醫院首引磁波刀治柏金遜震顫解醫學難題　54歲患者術後復九成

54歲的張先生原是一名地盤管工，約5年前開始出現手震，確診柏金遜症。多年藥物治療無改善，手震令他無法應付日常工作，被迫停工。



屯門醫院近期迎來醫療突破，首次引入「磁波刀」技術（即磁力共振引導高強度聚焦超聲波治療系統），今年首次為原發性震顫型柏金遜症患者提供無創治療。張先生為首名接受治療的患者，在免開刀的情況下，歷經3小時療程後，手震症狀即時大幅改善，直言恢復九成行動力，希望之後去旅行，重拾正常生活。



屯門醫院近期迎來醫療突破，首次引入「磁波刀」技術，為原發性震顫型柏金遜症患者提供無創治療。（林子慰攝）

以高強度超聲波波束穿過患者頭顱 毋須開刀及全身麻醉

柏金遜症是本港第二常見的神經退化性疾病，現時有超過1.2萬宗確診個案，當中約有1,600人受手腳震顫困擾，甚至面臨「藥石無靈」的困境，無法正常飲食、穿衣、寫字等。

醫管局2024年年底引入「磁波刀」，醫護借助磁力共振作實時導航，以高強度超聲波波束穿過患者頭顱，消融異常的神經訊號，患者全程毋須開刀及全身麻醉。

「磁波刀」剛引入香港時用以治療原發性震顫病患，今年首次治療柏金遜症患者，張先生是本港第一宗案例。（屯門醫院提供）

嚴重的手震令張先生無法應付日常工作，畫圈時亦出現顫抖。（屯門醫院提供）

病人藥物治療無改善 嚴重手震被迫停工 憂受歧視減少社交活動

「磁波刀」剛引入香港時用以治療原發性震顫病患，今年首次治療柏金遜症患者，張先生便是本港第一宗案例。

張先生原是一名地盤管工，約5年前開始出現手震，確診柏金遜症。經過多年藥物治療後卻無改善，嚴重的手震不僅令他無法應付日常工作，被迫停工，他亦因該病徵擔憂外界歧視眼光，減少社交活動。

手術過後，張先生的手震情況獲得改善，恢復約九成行動力。（屯門醫院提供）

手術過後，張先生的手震情況獲得改善，恢復約九成行動力。（屯門醫院提供）

手術期間手震突然停止 感覺很奇妙 康復後希望去旅行

手術過後，張先生的手震情況獲得改善，恢復約九成行動力。他形容治療時感覺很奇妙，「（手術期間手震）突然停咗，之前幾年都無試過」，就像回到沒有發病前一樣。他更主動向醫護團隊表示，康復後希望去旅行，重拾正常生活。

屯門醫院腦神經外科副顧問醫生何文傑（左二）表示，磁波刀技術為柏金遜症震顫患者帶來新希望。（林子慰攝）

醫生：為患者帶來新希望 「唔會覺個病永遠都無得醫」

屯門醫院腦神經外科副顧問醫生何文傑表示，磁波刀技術為柏金遜症震顫患者帶來新希望，「唔會覺個病永遠都無得醫。」另外，磁波刀消融術比傳統射頻消融術入侵性較少，醫生亦可透過磁波刀看見腦内溫度，透過影像確實病灶位置，「無論對病人還是醫生，都是一個比較好的選擇」。

約兩成患者治療後一年內再次出現手震等徵狀

至於手術後會否復發？何文傑坦言柏金遜症屬於持續退化的神經系統疾病，患者治療後或有可能復發。參考外國臨床數據，大約有兩成患者在接受治療後一年內，再次出現手震等徵狀。不過，何文傑強調即使患者日後出現徵狀「翻發」，仍有其他腦部靶點及後續處理方案可供選擇，毋須過分灰心。

善心醫療基金撥款約150萬資助研究 2年內為40名患者治療

由於本港沒有磁波刀治療柏金遜症患者手震徵狀的臨床數據，現時相關技術正處於研究階段，善心醫療基金撥款約150萬元，資助屯門醫院研究技術成效。醫療團隊預計於兩年內為40名合適的柏金遜症患者提供治療，並為病人展開5年的術後追蹤，評估治療成效。

至於求診方法，院方表示病人可到屯門醫院或新界西醫院聯網轄下醫院求診，病人如確診原發性柏金遜症，並符合手術標準，會轉介至相關醫療團隊。