今日新聞8分鐘｜女子因夫遲到馬路哭叫｜「龜仙人」帶愛寵散步

iPhone Duo開售 先達轉售最高賺$5000

Apple首款摺機iPhone Duo今日（23日）正式門市取機，在Apple銅鑼灣店，不論是排隊取機人數還是店外的收機人數，均比以往少，現場僅有5至10人收機，價錢較原價高2,500至4,000元。有購得256GB iPhone Duo的市民表示，現場僅提供比原價貴3,000元的價錢，與心目中的4,000至5,000元有距離，所以可能會到旺角先達廣場放售。

葵涌大隴街斜坡變老鼠窩 旁邊公園淪高危區

社交平台昨晚（12日）流傳一段老鼠橫行影片，相信現場是葵涌大隴街近大隴街休憩花園下方斜坡，附近設有一個垃圾收集站，目擊者晚上拍攝數隻老鼠在草叢和黃泥之間亂竄，牠們左穿右插，有時衝上草叢或潛入鼠洞，場面非常嚇人，不排除上址成為老鼠窩。影片拍攝到斜坡上方有公園、食肆和住宅大廈，影片不時傳出兒童玩耍聲音。

旺角夫婦激動衝出馬路 雙方糾纏阻交通

Threads昨日（22日）流傳兩段影片，顯示3名男女身處旺角洗衣街和亞皆老街交界馬路，站近一輛小巴車門，背心女不停大叫「救命呀」、「我求下你」、「你咁對我」，背心女甚至哭叫「我唔制」，繼而倒下坐地；黑衣男子同樣失平衡，一起坐在馬路，背心女仍然哭訴「我求下你」。他們之後站立糾纏，黑衣男爆粗「X你老X」、「你行過嚟，我同你傾偈」、「你老X臭X」，繼而懷疑一度揮拳打向對方，背心女再次倒地躺平，悲呼「我乜都冇」、「我求下你」、「好痛」，甚至懷疑試圖搶去黑衣男的白色手機，黑衣男奪回手機後，怒罵「搶嘢」、「你老X臭X，電話都搶」，背心女坐在馬路，高呼「報警拉你」、「你咁對我」。

黑衣男和背心女糾纏期間，另一名非華裔男子站在附近，不排除路經上址想提供協助，駛經現場的車輛響咹示意，提醒他們切勿阻塞交通。

「龜仙人」帶愛寵過馬路獲讚溫馨 網民憂過馬路「龜速」

在社交平台 Facebook 群組「車cam L（香港群組）」近日流傳一段短片，引發網民熱議。影片中一隻體型龐大的陸龜，在柴灣道近漁灣邨，沿行人過路處緩步前行，身旁一位長者默默護送，相信是主人帶著愛寵外出散步。巨龜每一步均緊貼主人的腳邊，而龜主亦配合其速度緩緩過路。當時行人過路處仍為綠燈，相信人龜均能及時走上路中安全島。

西藏7級地震CCTV曝光 親歷者憶像數百牛齊奔跑

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】中國地震台網正式測定，10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。央視新聞報道，記者從那曲市抗震救災指揮部了解到，截至10月23日5時20分，經進一步排查統計，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，46人受傷。

警隊為朱振國舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園

警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年割傷頸部而慘成植物人。他躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。昨晚（22日）家屬在紅磡世界殯儀館為朱振國設靈，警務處今日（23日）為朱振國舉行最高榮譽喪禮，遺體將安葬浩園。喪禮於今早10時半在紅磡世界殯儀館舉行，其後靈車車隊駛往長沙灣分區警署進行道別儀式，最後駛往和合石「浩園」安葬，儀式於下午1時許完成，警隊同袍及家屬輪流在墓穴前上香拜祭後，陸續離開浩園。在靈堂及浩園舉行儀式時，朱振國遺孀一度傷感，先後兩次拭淚，而朱振國的女兒亦眼泛淚光。

保險經紀涉借錢不遂弒父 控方指被告曾圖肢解但不果

保險經紀疑因欠債向父親借錢，涉在借錢不遂下把父殺死，並把其父屍體放入紅白藍膠袋，棄置於華富邨對出海面。他並涉在殺父後，用父親的提款卡提取及轉走父親20萬，再潛逃台灣。他之後向警員稱會回港自首，並在回港時被捕。被告否認謀殺，案件（HCCC282/2025）今(20日)在高等法院開審。

控方開案時透露，被告被捕後曾稱與父爭執時，用刀捅父的頸數次，他在重組案情時，又透露父親死後，他曾嘗試用刀從父親的右肩肢解屍體，但未能成功。