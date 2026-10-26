天瑜事故醫委會押後審　司法機構稱上周知悉　即聯各方安排死因庭

女童周天瑜2020年在瑪麗醫院進行手術後變為植物人，2024年離世。家屬早前稱，醫委會以等待死因庭結果為由，押後原定明日（27日）至30日舉行、針對相關醫生的紀律研訊，家屬無奈 。

司法機構今（26日）回覆《香港01》指，死因庭召開死因研訊毋須、亦向來不會等待醫委會完成紀律聆訊，本月21日及23日從醫委會得悉紀律研訊押後，已立即聯絡各有適當利害關係的人士，要求他們確定是否已準備就緒進行死因聆訊，並正安排有關的研訊前檢討及死因研訊。



患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年因在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑有醫療事故致延誤輸血長達48分鐘變成植物人。（Facebook@天瑜醫療事故關注組）

天瑜爸爸早前表示，對醫委會研訊押後感無奈。（資料圖片）

司法機構：死因研訊與醫委會紀律研訊性質及目的不相同

司法機構表示，有關涉及懷疑醫療失誤死亡的個案，死因研訊與醫委會紀律研訊，兩者性質及目的並不相同，因此，死因裁判法庭召開死因研訊，毋須、亦向來不會等待醫委會完成紀律聆訊。然而，死因庭在編訂死因研訊日期時，需要考慮兩項研訊是否涉及相同的專家證人及證供，避免安排兩者在相同或相近的日子進行。

就天瑜個案，死因庭早於今年2月決定進行死因研訊，並通知各有適當利害關係的人士及他們的法律代表將會進行死因研訊，之後一直積極管理案件，期間曾除與各人士保持聯絡，也要求他們確定是否已為研訊準備就緒，以便盡快排期聆訊。

司法機構說，死因裁判法庭在10月21日及23日從醫委會得悉押後原定10月27日至30日舉行的紀律研訊的決定及原因，立即聯絡各有適當利害關係的人士，要求他們確定是否已準備就緒進行死因聆訊，並正安排有關的研訊前檢討及死因研訊。

司法機構回覆表示，有關涉及懷疑醫療失誤死亡的個案，死因研訊與醫委會紀律研訊，兩者性質及目的並不相同，因此，死因裁判法庭召開死因研訊，毋須、亦向來不會等待醫委會完成紀律聆訊。（資料圖片）