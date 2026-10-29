萬聖節交通｜深圳灣口岸10.30及10.31延長通關時間至翌晨02:00

萬聖節將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加。港府今日（29日）公布，為有效分流深宵時段的跨境人流和車流，減輕皇崗口岸及周邊道路的交通壓力，港府與深圳市相關部門達成共識，深圳灣口岸的旅客和客車清關服務會於明日及後日（10月30日及10月31日）一連兩晚，由原來午夜12時關閉，延長兩小時至翌日凌晨2時。



萬聖節將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加，設多項特別交通服務。（運輸署Facebook）

萬聖節周末深圳灣口岸特別通關安排

（一）深圳灣口岸的旅客和客車清關服務於十月三十日（星期五）晚上，由原來午夜12時關閉，延長兩小時至十月三十一日（星期六）凌晨2時；以及



（二）深圳灣口岸的旅客和客車清關服務於十月三十一日（星期六）晚上，由原來午夜12時關閉，延長兩小時至十一月一日（星期日）凌晨2時。



萬聖節將至，周末港九多區均有不同活動，啟德體育園亦有演唱會舉行，運輸署預料深宵跨境客量將顯著增加，設多項特別交通服務。（運輸署Facebook）

料周末每晚約11時至翌日凌晨2時皇崗口岸北行人流及車流最繁忙

政府指，周末適逢萬聖節，加上本港舉行香港美酒佳餚巡禮及大型演唱會等多項活動，預計訪港旅客及深宵跨境出行人次將顯著增加。由於多項大型活動預計在午夜前後結束，政府預計本周末的深宵時段（即每晚約十一時至翌日凌晨二時），將是皇崗口岸北行人流及車流最繁忙的時段，屆時口岸及新田公路一帶交通將會非常繁忙。

深圳灣口岸旅客和客車清關服務一連兩晚延長兩小時

政府指，為有效分流深宵時段的跨境人流和車流，減輕皇崗口岸及周邊道路的交通壓力，特區政府與深圳市相關部門達成共識，深圳灣口岸的旅客和客車清關服務會於十月三十日及三十一日，一連兩晚，由原來午夜12時關閉，延長兩小時至翌日凌晨2時。

在港深之間的陸路口岸中，現時只有皇崗口岸提供全日24小時旅客和客運車輛通關服務。持有其他陸路管制站（深圳灣、文錦渡、沙頭角及香園圍）許可證的跨境私家車，在日常情況下可於每日午夜十二時至上午六時三十分使用皇崗口岸。

延長服務時段內持深圳灣口岸許可證跨境私家車只可使用深圳灣

為更有效分流跨境私家車，在深圳灣口岸延長服務時段內（即十月三十一日及十一月一日的凌晨零時至二時），持有深圳灣口岸封閉道路通行許可證的跨境私家車只可使用深圳灣口岸過關，凌晨二時至六時三十分可使用皇崗口岸的安排維持不變。

至於持有皇崗口岸及其他陸路管制站（文錦渡、沙頭角及香園圍）相關許可證的跨境私家車，則於上述凌晨時段可使用皇崗口岸的安排維持不變。

跨境巴士方面，政府稱已協調有關營辦商，將使用深圳灣口岸的跨境巴士服務（北行方向）的時間延長，包括受旅客歡迎的市區主要站點例如銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及旺角出發的跨境巴士服務。

本地公共交通服務方面，為配合深圳灣口岸延長通關時間的特別安排，專營巴士營辦商會於上述凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返深圳灣口岸與元朗／天水圍及屯門的服務。

政府發言人稱，今次落實深圳灣口岸延長通關的特別安排，有助分流深宵跨境人流及車流，便利兩地居民及旅客往來，實有賴深圳市相關部門的全力支持，充分體現港深合作的緊密協作，以及對便利兩地居民和旅客通關的高度重視。