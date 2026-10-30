蔡天鳳案｜控方播多段鄺氏父子購物片　鄺港傑買繩被問是否玩童軍

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(30日)在高等法院續審。



控方播放多段案發前的閉路電視影片，顯示鄺球與鄺港傑曾到不同地方買東西，另鄺球在簽下龍尾村單位的租約前，曾與幼子鄺港智通電話。此外，影片亦拍到鄺港傑買膠索帶及繩索的情況，該片段亦有收音，店員曾問鄺港傑是否玩童軍。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，疑遭人謀殺及肢解。(Abby Choi IG)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺球簽租約前曾與鄺港智通電話

庭上亦播放多段涉案閉路電視片段，第一段片段為同年2月2日下午3時許，拍到的位置為龍尾村一間餐廳。控方指，一輛車駛過餐廳外，而鄺球則在車上。

另一段則為2月5日下午4時許，控方指鄺球在同一餐廳徘徊，同時根據通話紀錄，鄺球和鄺港智曾通話。另一片段顯示，鄺球於晚上6時許進入村屋。根據龍尾村單位業主許欣欣早前作供，許當日和鄺球在單位內簽下租約。

鄺港傑與鄺球一同往取白色七人車

至於2月7日片段，控方指鄺港傑到九龍灣MegaBox買兩個透明膠箱等。同日晚上，他和鄺球到伍登輝居住的大廈借車。根據伍的早前證供，鄺港智是伍胞弟的朋友，鄺港智向伍胞弟借車，最終由伍登輝借出其白色七人車。

影片見鄺港傑與鄺球一同買絞肉機

片段亦顯示於2月8日早上12時許，鄺港傑和鄺球曾到上海街。控方指，他們買了三組物品，除了絞肉機等，鄺球亦買了菜刀，而鄺港傑買了手套、索帶、麻繩和尼龍繩等。

店員曾問鄺港傑是否童軍

庭上播出鄺港傑進入店內的片段，顯示鄺港傑揀選索帶時，曾伸出右手，以手腕量度。此外，鄺港傑選購繩時，亦和店員對話。其中鄺港傑問：「童軍繩，係咪呢隻？」他又稱：「打繩結用。」店員則回應稱：「傳統打繩結，好似係呢隻。」又問：「你係咪玩童軍？」。鄺港傑回應：「畀小朋友」。

警員在龍尾村單位找到電鋸包裝盒

警員吳太盛作供，透露於2023年2月24日和26日都到過龍尾村單位。其中26日晚上，他到單位整理證物，並檢取一個藍色電鋸包裝盒，在盒內找到說明書和保養書，電鋸則已不在盒內。吳又稱，他於同月27日在西九龍警察總部，接收鄺港智的口腔拭子樣本。他於同年3月1日，把樣本送到政府化驗所。

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