蔡天鳳案｜警員指鄺港智被捕時曾掙扎　鄺跌倒在地並擦傷面頰

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(28日）在高等法院續審，繼續由警員作供，並透露警員在東涌拘捕鄺港智時，鄺曾掙扎及跌倒在地，鄺並擦傷面頰。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

第三被告鄺港智，是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

警長林津指鄺港智被捕時曾掙扎，鄺並跌倒在地致面部擦傷。（朱棨新攝）

在東涌發展碼頭拘捕鄺港智

案發時為偵緝警員的林津（現為警長）供稱，他於2023年2月25日下午1時許，在東涌發展碼頭和另一名警員拘捕鄺港智。林指他和同僚截停鄺港智時，鄺港智掙扎並跌倒在地，鄺的右邊臉頰有一個2厘米乘2厘米的擦傷。

曾為鄺港智採集口拭子樣本

林續指他拘捕鄺港智後，曾在西九龍警察總部的錄影會面室，向鄺港智採集口腔拭子樣本。林指採集前已向鄺港智解釋，並獲鄺授權。控方問，若採集樣本後，未有妥善標籤或放入證物袋，政府化驗所會否接收，林回應指相信不會。

樣本送化驗所作DNA檢驗

林又講述他向鄺採集口腔拭子樣本的過程，他先戴上口罩和手套，繼而用採集棒在鄺港智的口腔內採集樣本。他解釋採集棒的頂部為棉花，該頂部會在口腔左右兩邊刮。採集後，他會把樣本放入透明的膠樽，和蓋上蓋子。及後林再用另一枝採集棒做第二次採集。林之後會在樽貼上條碼標籤，然後放入防干擾證物袋並封口。該些樣本會送到政府化驗所，進行DNA檢驗。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤後，疑遭人謀殺及肢解。（互聯網）

同案另兩被告

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