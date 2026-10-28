蔡天鳳案｜辯方指鎚上無血及人體組織　警員稱無血不代表不涉罪行

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(28日）在高等法院續審，到龍尾村單位搜查的警員繼續作供。



警員陳偉雄接受辯方律師盤問，他並透露他等5人進入單位搜查時，主要由他負責搜證，其他人負責觀察及看單位內有沒有其他人，並指這是警方的慣常做法。辯方亦質疑單位撿取的鎚沒有血和人體組織，沒有顯示該鎚涉及罪行，陳不同意，並指鎚仔上無血不代表不涉及罪行。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人殺害及肢解。(蔡天鳳IG)

28歲本港名媛蔡天鳳Abby Choi被發現在大埔龍尾被殺身亡，更遭人碎屍，大批警員今日（24日）傍晚在龍尾村調查，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫（左一）亦到場處理案件。（梁偉權攝）

三名被告

辯方質疑非陳發現雪櫃內的人腳

警員陳偉雄今續作供，代表鄺港傑的大律師Trevor Beel今盤問指，陳並非親自發現雪櫃裏的殘肢的警員，否則他會在口供上寫他「本人」打開雪櫃並發現2隻腳。Beel亦指，當時進入單位的警員都有進行搜查，並且觸及單位內的物件，陳否認。

陳稱警員均有戴手套

Beel亦問及，陳進入單位時有否穿着保護衣物，陳稱他有戴手套，因戴手套是偵緝警員的基本常識，以防證據被干擾。他亦補充，其他進入單位的警員也有戴上手套。陳亦提及，在現場檢取共兩組證物，其中一組證物送往政府化驗所，進行DNA分析；另一組證物則被送往警方鑑監科的先進科技課，以套取指紋。

辯方大律師安華暉(左)質疑未有證據指警方檢獲的鑊涉及罪行。(朱棨新攝)

警員陳偉雄反駁稱，鎚上雖無血，但不代表不涉罪行。（梁偉權攝）

辯方指檢獲的鎚仔上無血或人體組織

代表鄺港智的律師安華暉指，陳在現場撿取了1把鎚仔，鎚上沒有血或人體組織，沒有顯示涉及罪行，只是1把鎚仔。陳說不同意，鎚仔雖然沒血，但不代表不涉及罪行。辯方指出，沒跡象顯示鎚仔曾被用來施襲，陳不同意。

陳指一人初步蒐證是慣常做法

控方覆問時，陳表示他入屋時有戴口罩和手套。案件主管指示他獨自負責搜查，他不知原因，其他隊員只負責觀察及：「睇下有冇人喺單位入面。」陳說由一人負責初步蒐證是慣常做法，以免證物被重複接觸而受到干擾。陳和隊員其後第二度進入單位取證時，全員均穿鞋套和手套，並且戴上口罩。

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