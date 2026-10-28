蔡天鳳案｜辯方指鎚上無血及人體組織 警員稱無血不代表不涉罪行
名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(28日）在高等法院續審，到龍尾村單位搜查的警員繼續作供。
警員陳偉雄接受辯方律師盤問，他並透露他等5人進入單位搜查時，主要由他負責搜證，其他人負責觀察及看單位內有沒有其他人，並指這是警方的慣常做法。辯方亦質疑單位撿取的鎚沒有血和人體組織，沒有顯示該鎚涉及罪行，陳不同意，並指鎚仔上無血不代表不涉及罪行。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。
三名被告
辯方質疑非陳發現雪櫃內的人腳
警員陳偉雄今續作供，代表鄺港傑的大律師Trevor Beel今盤問指，陳並非親自發現雪櫃裏的殘肢的警員，否則他會在口供上寫他「本人」打開雪櫃並發現2隻腳。Beel亦指，當時進入單位的警員都有進行搜查，並且觸及單位內的物件，陳否認。
陳稱警員均有戴手套
Beel亦問及，陳進入單位時有否穿着保護衣物，陳稱他有戴手套，因戴手套是偵緝警員的基本常識，以防證據被干擾。他亦補充，其他進入單位的警員也有戴上手套。陳亦提及，在現場檢取共兩組證物，其中一組證物送往政府化驗所，進行DNA分析；另一組證物則被送往警方鑑監科的先進科技課，以套取指紋。
辯方指檢獲的鎚仔上無血或人體組織
代表鄺港智的律師安華暉指，陳在現場撿取了1把鎚仔，鎚上沒有血或人體組織，沒有顯示涉及罪行，只是1把鎚仔。陳說不同意，鎚仔雖然沒血，但不代表不涉及罪行。辯方指出，沒跡象顯示鎚仔曾被用來施襲，陳不同意。
陳指一人初步蒐證是慣常做法
控方覆問時，陳表示他入屋時有戴口罩和手套。案件主管指示他獨自負責搜查，他不知原因，其他隊員只負責觀察及：「睇下有冇人喺單位入面。」陳說由一人負責初步蒐證是慣常做法，以免證物被重複接觸而受到干擾。陳和隊員其後第二度進入單位取證時，全員均穿鞋套和手套，並且戴上口罩。