蔡天鳳案｜鑑證科證人指客廳雪櫃發現鄺港傑指紋
撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(28日）在高等法院續審，鑑證科證人作供，並透露在客廳雪櫃發現鄺港傑的指紋。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。
雪櫃左側中下位置有鄺港傑指紋
鑑證科警員梁聞達供稱，他於2023年2月24日晚上8時45分左右到龍尾村單位，協助西九龍重案組進行調查，以套取指紋和掌紋。他講及在客廳雪櫃的左邊，發現鄺港傑的右手食指指紋。被問及是雪櫃左邊哪一位置發現該指紋，梁指是在中間下方位置。
梁之後確認，在單位內的膠紙、報紙、電鋸說明書和中國移動合約等地方，亦有發現指紋。
另兩名被告
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