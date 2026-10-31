東涌擬建資助中學　應付新市鎮擴展需求　工程涉款6億　漢華營辦

政府擬在東涌迎東路近迎東邨開設一間資助中學，新校將由漢華教育機構營辦，工程項目估計涉款6億1,150萬元，料獲財委會通過撥款後，三年半落成，屆時可提供至少870個中學學位，以應付新市鎮擴展計劃下的新增需求。



政府計劃在東涌第 89 區（南側）興建一所設有30間課室的全新資助中學。（立法會教育事務委員會文件截圖）

據規劃署最新人口推算顯示，由2025年至2032年期間，東涌區預計將有約18萬名新居民陸續進駐，東涌東首批公營房屋於2025年正式入伙，區內對中小學學位需求增加。

教育局指，東涌現時僅有6所資助中學，而第89區預留建校用地是區內現時唯一可以使用的教育用地。新校落成後，在中學學位分配辦法將納入新界第九網（離島區），並提供870個學額，以照顧新增學齡人口需要。

根據教育局向立法會提交的文件，該擬建新校舍佔地約7,031平方米；除了30間標準課室外，還設有3小組教學室、8間普通特別室，以及11間涵蓋多個科學實驗室、電腦室、設計與科技工作室及家政室等設備為本的多用途室。

校內亦配備圖書館暨語言室、1個禮堂、兩個籃球場。為地盡其用，亦特設兩條約60米長的跑道。為配合綠色運輸及交通管制，校舍內將設有8個配備電動車充電設施的私家車泊車位，以及專用的士、私家車和旅遊巴士上落客處，確保未來不會對附近交通構成負擔。

政府計劃在東涌第 89 區（南側）興建一所設有30間課室的全新資助中學。（立法會教育事務委員會文件截圖）

在辦學安排方面，該幅建校用地早於2002年透過校舍分配工作，分配予漢華教育機構營辦直接資助學校。鑑於東涌新市鎮擴展的實際情況轉變，經教育局審視及諮詢校舍分配委員會後，辦學團體已重新提交辦學計劃書，同意改為營辦按居住地區收生的資助中學。

財政及工程進度方面，是項擬議工程計劃按付款當日價格計算，估計所需費用約為6億1,150萬元，當中建築工程及屋宇裝備工程分別佔約四成半及兩成。

離島區議會轄下的社區參與及文化康樂委員會已於今年8月17日舉行會議，委員一致支持是項工程計劃。政廚計劃在取得立法會工務小組委員會審批及財委會撥款後正式批出合約，並已同步展開招標程序，務求令工程盡早動工，迎合東涌急速發展的教育需求。