蔡天鳳案｜閉路電視拍到鄺球買雪櫃情況　付款後曾拉下口罩抽煙

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(2日）在高等法院續審，庭上繼續播放涉案閉路電視片段，並拍到鄺球到二手電器店買雪櫃的情況。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

警員吳太盛繼續在庭上展示涉案的閉路電視片段。(陳曉欣攝)

CCTV拍到首被告鄺港傑往買鎚仔及牛皮膠紙。(資料圖片)

鄺港傑往買鎚仔牛皮膠紙

警員吳太盛繼續作供，庭上亦繼續播放涉案閉路電視片段。片段顯示，鄺港傑於2023年2月15日，到五金店購買鎚仔、牛皮膠紙等。

鄺球到二手電器店買雪櫃

另外片段亦顯示鄺球到二手電器店購物的片段，片段顯示，鄺球於同年2月17日，到一間二手電器店查看一部放在門口的雪櫃，又曾打開雪櫃門，和詢問店員。

次被告鄺球買雪櫃時曾拉下口罩吸煙。(資料圖片)

警方在龍尾村的單位內發現一部雪櫃。(資料圖片)

待職員搬運雪櫃時拉低口罩抽煙

鄺球之後駕駛白色七人車停泊在店外，並打開車尾箱。鄺球曾打開右邊車門，可見一個大的透明膠箱在車內。其後，鄺球再打開該雪櫃冰格查看，而店員則打開下層的門，而且講解雪櫃。店員之後用保鮮紙包裹雪櫃，鄺球再入店內付款。購買後，鄺球拉低口罩抽煙，並看著店員用手推車，把雪櫃運至七人車，放入車尾。

蔡天鳳。（網上圖片)

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