華富邨重建｜華富北邨今年底完工　預計明年第三季完成遷置過程

香港房屋委員會（房委會）今日（2日）向南區區議會介紹華富邨重建及遷置計劃最新進展，透露位於華景街的華富北邨將於今年底完工，屆時華安樓及華樂樓的居民將會陸續遷入，預計整個遷置過程於明年第三季完成，其後便會開展清拆工程，騰出空間興建新華富邨第一期，從而可提早六年以接收華翠樓及華景樓居民。



香港房屋委員會（房委會）今（2日）透露位於華景街的華富北邨將於今年底完工，屆時華安樓及華樂樓的居民將會陸續遷入，預計整個遷置過程於明年第三季完成。（政府文件截圖）

房委會指，正按序推展五個薄扶林南公營房屋發展計劃接收屋邨的建築工程，位於華景街的華富北邨將於今年底完工，屆時華安樓及華樂樓的居民將會陸續遷入，預計整個遷置過程於明年第三季完成，其後便會開展清拆工程，騰出空間興建新華富邨第一期，從而可提早六年以接收華翠樓及華景樓居民。

房委會指，將會為部分受華富邨重建計劃第1b期清拆影響，即居於華昌樓、華建樓及華泰樓而又有意提早調遷往新落成公屋的住戶舉辦提早調遷計劃，提供約400多個華富北邨單位予合資格的住戶揀選，成功揀選單位的住戶預計可於明年3月辦理入伙手續，而其餘四個接收屋邨將於2028至2031年陸續落成。

華富邨。（資料圖片/廖雁雄攝）

房委會透露，土木工程拓展署現於薄扶林南進行的行人設施及道路改善工程，項目預計於2027年內竣工，而現有華富道部分路段將重新訂定路線以配合新華富邨第一期發展，預計於2027年年初將相關道路工程安排刊憲，於2028年年中開展工程，並向城市規劃委員會申請相關規劃許可，而港鐵公司現正就南港島綫（西段）進行詳細規劃及設計，該項目預計於2034年或之前開通。

房委會會繼續與路政署鐵路拓展處和香港鐵路有限公司（港鐵公司）協調，就南港島線（西段）走線及華富站位置在整體發展規劃上作出配合。新華富邨整體規劃設計預計於2028年上半年大致完成，屆時房委會將再向區議會提交全面建議。

房委會指會與相關政府部門緊密聯繫協調，確保交通暢順並減低工程對周邊影響，並共同探討工程車輛的可行交通路線及合適的臨時交通安排等，以盡量紓緩相關的交通影響，又正與香港大學科研團隊合作籌備開發綜合智慧監控平台，運用人工智能及實時路況數據作規劃，預計可協助相關地盤的工程車輛作路線分流、分段及錯峰安排。

房委會。（資料圖片）

第一期擬建三座住宅大樓 保育商場及榕樹頭

房委會指，新華富邨第一期將以「再建華富」為設計主題，方案擬建造三座住宅大樓，用作華富邨重建及遷置計劃第三期華翠樓和華景樓居民的遷置資源，並保育活化現有的華富（一）商場與商場外的「榕樹頭」，同時提供社福設施、戶外庭院、有蓋公共空間及華富歷史資料館等。