基層缺娛樂　調查揭逾半兒童日玩手機逾兩小時　社協倡增課餘活動

社區協會組織今日（8日）發布有關基層學童使用電子設備情況的問卷調查報告，數據顯示，受訪兒童平均每日使用電子設備的總時數達6.19小時，超過一半每日玩樂時數超過衛生署所建議的兩小時上限。調查指，兒童過度使用電子設備，與貧窮、居住環境及社區支援不足等因素密切相關。



社協指出，世界各地已有政策規定防範兒童或青少年過度使用電子設備，但香港政府現時僅訂立相關指引及校本方式規管學生在校園使用電子設備，建議當局立法規管，並增加基層兒童可負擔的線下活動及課後支援。



社協今日（8日）發布有關基層學童使用電子設備情況的問卷調查報告，數據顯示超過一半受訪兒童每日玩樂時數超過衛生署所建議的上限。（呂婉盈攝）

逾半受訪者玩樂時數超衛生署建議上限 七成人作看影片用途

社協於今年2月至7月期間進行調查，共搜集254份問卷，並邀請10位基層中、小學童作焦點小組討論及個案質性研究。調查顯示，超過九成受訪基層兒童於過去一個月後使用電子設備，更有近四分三人表示經常使用。最多受訪兒童稱使用電子設備作學習用途，其次為看影片，兩者數據相約，均為七成左右。

調查亦顯示，受訪者平均每日使用電子設備的總時數達6.19小時，當中用於玩樂的平均時數最高。根據衛生署指引，6至12歲兒童每天應花少於兩小時使用電子產品作娛樂用途。惟調查發現，有超過一半受訪兒童每日玩樂時數超過該建議上限。

社協今日（8日）發布有關基層學童使用電子設備情況的問卷調查報告，數據顯示超過一半受訪兒童每日玩樂時數超過衛生署所建議的上限。（呂婉盈攝）

三分二人出現親子衝突 社協：基層家長工時長難監管

調查又發現，基層兒童最多人因「成本極低」及「免費娛樂」兩個原因而使用電子設備，各佔近六成，因「無聊無所事事」亦有近四成。焦點小組中，亦有參加者表示當感到無聊或有負面情緒時，會傾向透過使用電子產品作為消遣及調節情緒的方法。

調查又發現有三分二受訪者曾因電子產品與家長爭執，其中最多人稱曾因使用電子設備的時間過長而被責備，亦有少部分人指曾被拳打腳踢。報告指出，基層家長工時長、經濟壓力大，導致監管困難，若以懲罰方式管控子女亦容易出現親自衝突。故此，社協建議當局提供更多全面支援，包括家長教育、管教技巧培訓及社區支援等。

社協今日（8日）發布有關基層學童使用電子設備情況的問卷調查報告，數據顯示超過一半受訪兒童每日玩樂時數超過衛生署所建議的上限。（呂婉盈攝）

家長曾與子肢體衝突感壓力大 促當局及校方正視問題

家長江小姐的兒子現就讀中二，每天放學後便打遊戲直至晚上，週末的電子螢幕時間更可達每日9小時。她表示曾多次因此事與兒子爭執，更出現肢體衝突，直言「壓力好大」，不知應如何協助其縮短使用電子設備的時間。江小姐認為，除政府應立法規管，校方也應正視此問題並採取相關措施，例如延長上學時間、多舉辦課外活動等，以免學生沉迷使用電子設備。

家長江小姐曾多次因使用電子設備的問題與兒子爭執，更出現肢體衝突，有感壓力大。（呂婉盈攝）

社協倡立法規管兒童使用電子設備 惟非「一刀切」禁制

社協指出，當局現時雖然有相關指引，但未有立法規管，作用有限。報告顯示，有近八成受訪者同意政府透過立法方式規管兒童及青少年使用電子設備。不過，由於基層兒童缺乏其他可負擔的娛樂選擇，而電子設備亦是其學習及社交的重要工具，故社協認為應取得平衡，適當地作出規管，而非「一刀切」禁制。

社協建議當局就立法、行政措施及教育三方面採取相應措施，包括立法規管限制兒童使用社交媒體、加強社交媒體及網絡內容規管、規管校園電子產品、立法教育中小學生正確使用電子設備、以及增加基層學生課外活動及親子活動資助等。