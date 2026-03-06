假傳餐飲券｜社協指獨居長者更易中招　倡政府撥資源教辨真偽

近日串流平台YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，勞福局昨日（5日）澄清絕無其事，並已舉報相關頻道，有關影片今日（6日）仍未下架。香港社區組織協會（SoCO）幹事吳衞東表示，過去不時有長者收到假消息，例如可申請消費券，或家人被挾持等，他指長者有機會誤信假消息，特別是獨居長者。他認同現時長者多了上網接收資訊，認為政府應撥資源到地區中心，以教育或協助長者了解資訊科技等，免得因假消息蒙受不必要損失。



勞工及福利局昨日公布，發現網上流傳假消息，聲稱政府向長者派發半價餐飲券。（香港01圖片）

長者不時收假消息 如可申消費券、有家人遭挾持

YouTube上一個名為「財經大搜查」的頻道，周二（3日）上傳一條題為「友記食飯真係有半價？政府狂派長者餐飲券！一文睇清拎取全攻略！」的影片，訛稱政府向長者派發半價餐飲券。有關影片至今仍可觀看，觀看次數達33萬。

吳衞東指，目前未收到有長者查詢所謂「半價餐飲券」，但過去不時有長者會向他們查詢或查證一些消息的真偽，如可申請消費券等。他又指，不少長者亦會收到訊息訛稱他們犯了事，或家人被挾持等而感到擔憂。他又說，即使長者最終未有受騙而有金錢損失、「但呢啲擔心係會有」。

長期跟進露宿者的社區組織協會幹事吳衞東。（資料圖片/夏家朗攝）

目前行騙資訊像真度高 獨居長者缺社區網絡核對真假

他續指，現時的行騙資訊或假消息「整到好靚」，甚至用上AI人工智能技術，很容易令長者信以為真，從而交出自己的個人資料等。吳衞東說比較「醒目」的長者會懂得向別人，或機構等查證，最令人擔心的是一些沒有社區網絡和資源的獨居長者，他們如接收到虛假資訊，未必可確定消息真偽。

該假消息來源為YouTube頻道「財經大搜查」。（YouTube網頁截圖）

倡政府撥資源予地區中心 教長者了解資訊科技

他又認同，現時長者多了從網絡接收資訊，既然政府有意發展銀髮產業及AI發展等，便應增撥資源予地區中心等，教育長者學習科技發展，或協助他們了解資訊科技，相信可助長者分辨資訊，免被假消息瞞騙而有所損失。