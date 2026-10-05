蔡天鳳案｜蔡母稱李瑞香指控蔡的司機偷竊　並遊說蔡用其子鄺港傑

蔡天鳳（Abby Choi）疑在2023年被謀殺肢解，其前夫鄺港智三子被控謀殺等罪的案件（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，蔡天鳳母親張燕花下午作供時，透露了為何會聘請鄺港傑為私人司機。



蔡母透露，蔡原本有一司機叫「阿信」，但蔡的前家姑李瑞香（即鄺港智母親）指「阿信」偷竊，李又指其長子鄺港傑無工作，叫蔡請鄺，蔡初時也不想，李叫蔡准鄺試工，鄺港傑終在2023年1月起正式出任蔡的私人司機。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)投訴蔡的司機偷竊，繼而遊說蔡聘請其長子鄺港傑當司機。(網上圖片)

蔡母指蔡天鳳(左)原本認為鄺港傑(右)非正式司機，想另聘他人。(網上圖片)

因家姑指鄺港傑無工作，蔡最終讓鄺試工，並在2023年1月成為蔡的司機。(資料圖片)

蔡原有一名司機叫阿信

蔡母張燕花說，蔡天鳳原本有一名司機叫「阿信」，會用蔡常用的「AA」字頭車牌的車接載蔡天鳳。她指蔡的前家姑李瑞香，在2022年11月起，投訴「阿信」偷東西和借錢，並遊說蔡天鳳要解僱「阿信」，並改聘李的長子鄺港傑做司機。

李遊說蔡讓鄺試工3個月

蔡母說，蔡天鳳原本認為鄺港傑並不是正式司機，想請到新司機才解僱「阿信」。但李瑞香卻說鄺港傑沒有工作，勸蔡讓鄺試工3個月，並稱若鄺港傑做不來，才考慮請其他人，蔡聽從了李的建議，讓鄺港傑當司機，並在2023年1月起才當上蔡的私人司機。

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