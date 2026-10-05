蔡天鳳案｜蔡收譚家逾3億　蔡母稱無可能送樓鄺家：佢全家食我哋

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花上午作供提及蔡家與鄺家關係後，下午作供時開始講及蔡嫁入譚家後的情況。《香港01》會持續更新。



蔡天鳳母親張燕花早上提及蔡天鳳約2016年嫁入譚家，譚家對蔡很好，譚父更送價值4200萬的豪宅給蔡，又給錢蔡作投資，她估計蔡曾收逾3億元。她又透露加多利山單位的資金來自譚家，明言無可能把該單位送贈鄺家，並說：「(鄺)全家都係食我哋。」



蔡母續指，女兒後來想安排兒女及前家姑李瑞香等搬入屯門，鄺家卻全家反對，鄺球更「要打要殺」，不肯交樓。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母透露，蔡天鳳（Abby Choi）2016年嫁入譚家，並獲贈4200萬元的豪宅 。（影片截圖）

蔡天鳳母親張燕花形容譚家極之富有，又透露加多利山單位的資金，其實來自譚家，明言無可能送給鄺家。(梁鵬威攝)

指譚家極之富有 對蔡很大方

張燕花在早上作供時提到，蔡天鳳於2015年底和譚方駿拍拖，她當時仍未與鄺港智辦妥離婚手續，故她與譚在2016年辦婚宴時，並沒有正式註冊結婚，但兩人與夫妻無異。張又指譚家極之富有，對其女兒亦很大方。

蔡想再置業 部份原因為投資

張下午供稱，蔡嫁入譚家時，獲譚方駿父親送贈一層位於曼克頓山的單位，她指蔡天鳳曾透露，該單位價值達4200萬元。蔡於2019年想買入加多利山的單位，以給她與鄺港智所生的兩名子女居住，並作投資。張透露，買這單位的錢，也是來自譚家。除了兩名孩子，蔡聘用了兩名傭工，鄺港智的母親李瑞香亦居於此。當時蔡和譚幾乎每天去到該單位。鄺球亦經常出現，但沒有留宿。

與鄺家商量好加多利山買給小朋友住

該加多利山單位的登記業主為鄺球，張解釋：「當時同鄺家商量好，買畀細路仔住。」張又指，蔡天鳳當時已手持物業，若以她名義再購入加多利山，需支付900萬多元的稅項。

蔡母指蔡天鳳買下加多利山的單位，當時與鄺家講明，是給她與鄺港智(圖)所生的兩個孩子住。(資料圖片)

蔡母又指，次被告鄺球也常上單位，但不會留宿。(資料圖片)

指譚家曾給蔡逾3億元

張補充，譚父愛錫蔡天鳳，又稱給錢蔡天鳳投資，又透露譚家多年間合共給了蔡約3億多元，蔡的戶口則有約1億元。張亦補充，購買加多利山單位的款項出自譚家，但譚父對此不知情。

無可能送單位給鄺家

被問及是否有意把該單位送贈予鄺球，張回應：「冇可能，全家都食我哋。」她亦強調，鄺家未有就購入該單位支付任何款項，又重申：「(鄺家)一樽奶粉都冇，一餐飯都冇，全家都係Abby(蔡天鳳)幫，個個都畀過錢幫過。」

單位豪裝900萬全由蔡出資

張又稱，蔡天鳳曾向她透露，加多利山的單位標價7200萬元，實質樓價為6800萬元。此外，單位全程裝修及購置物品，花費900多萬元，亦是蔡天鳳出資。

蔡幾乎每天都待子女入睡才離開

張指，蔡天鳳和鄺港智所生的兩名子女，每個星期五都到張的單位，蔡天鳳和譚方駿則幾乎每天到加多利山單位。蔡會陪到子女入睡才離開。她又指，蔡天鳳和譚方駿育有兩名子女，他們一家和譚的父母則居於九龍塘的獨立屋。

要求搬入屯門 鄺家全家不肯

張稱，女兒與鄺球的關係在2020年6月轉差，並解釋蔡想安排兒女轉校到屯門，欲賣掉加多利山單位，安排兒女及李等搬入屯門，方便上學。惟當蔡與鄺家提及時引發爭執，鄺家：「全家都唔肯。」張亦親自致電鄺家，鄺球甚至「要打要殺」，不肯交樓。

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開案陳詞