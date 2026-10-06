蔡天鳳案｜蔡母看蔡天鳳影片失聲痛哭　並說：呢家人恩將仇報

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，控方首名證人、蔡天鳳的母親張燕花繼續作供，並提及蔡在2022年6月起，想收回在鄺氏名下的資產，令鄺家不滿，兩家人更起紛爭。



主控官郭莎樂之後開始問及2023年2月21日，即蔡失蹤那天的事，並在庭上播放蔡在加多利山單位帶人睇樓的影片，蔡母看片即失聲痛哭，並說：「呢家人恩將仇報。」



控方隨即停止播放影片及致歉，法官宣布提早休庭法官讓蔡母休息，在犯人欄的鄺球和鄺港智見狀平靜，鄺港傑則用手掩口。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳2023年死亡。(Abby Choi IG)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

蔡母泣稱：阿女好好，好孝順好乖

控方開始問及蔡天鳳2023年2月21日，即她疑遇害當日的事情，並在庭上播放加多利山單位內的閉路電視片段，片段所見，蔡招待到場「睇樓」的內地女子。蔡母在看過片段片刻，即不禁失聲痛哭說不想看片，又說：「阿女真係好好，好孝順好乖，佢信錯人……呢家人恩將仇報。」

蔡母早上提及鄺氏亦持其他資產及汽車

早上作供時，提及蔡約於2022年6月起，已開始想向鄺家收回在鄺氏名下的資產，並透露該些資產，除了加多利山的物業，還有海南的物業，兩部汽車，其中一部為勞斯萊斯，還有手錶等。

張又提到鄺家拒絕出售加多利山的單位，蔡就此事曾與鄺球吵架，鄺球並曾言：「呢層樓唔畀賣。」鄺又說：「如果賣呢層樓，就係講打講殺嗰隻囉。」

鄺球聽到張作供提及這事時，時而皺眉，時而笑著搖頭。

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開案陳詞