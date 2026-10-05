蔡天鳳案｜蔡母指鄺港智稱做生意　曾索款逾7千萬　1蚊都無拎返嚟

撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害肢解，其前夫一家三父子被控謀殺罪的案件（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，蔡天鳳母親張燕花下午作供時，亦提及蔡與鄺港智離婚後仍接連向其女兒索款。

蔡母張燕花稱她與鄺港智關係不差，又因鄺無工作又無錢，同意女兒給鄺信用卡。鄺後來又稱做鐘錶轉賣生意，獲蔡及譚方駿「打本」，鄺答應賺取利潤一半會用來做家用，惟蔡母指鄺拿了逾7千萬，卻無拿過錢回來。蔡母嘆：錢就阿女出，但最終連本都冇埋。

蔡母稱鄺在2022年6月再向蔡要錢，蔡拒絕之餘，並要他交還全部資金，鄺港智索款不遂後很生氣。

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【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花(右)指前女婿鄺港智無錢又無工作，也同意女兒給他信用卡。(朱棨新攝)
蔡母指鄺港智(圖)聲稱做鐘錶買賣，曾向其女索款逾7千萬，但一蚊都無拎返嚟。(資料圖片)
蔡母稱，鄺港智在2022年6月再向蔡要錢，蔡天鳳拒絕，並要求他交還資金，鄺索款不遂很生氣。(Abby Choi IG)

張指鄺港智無錢又無業　同意女兒給鄺信用卡

張燕花指，鄺港智於2022年6月前，大部份時間在內地的廣州或海南。鄺在內地的開支，都依靠蔡天鳳的信用卡支付，張稱她與鄺的關係亦良好，張說：「佢好識氹我㗎，好識講嘢㗎。」因鄺無業和無錢，故張亦同意蔡給鄺信用卡。

蔡和譚方駿曾打本鄺做鍾錶生意

張又提到，鄺港智居內地期間，獲蔡和譚方駿「打本」做炒賣鐘錶生意，鄺港智聲稱識錶行老闆，每隻錶「轉手」可以賺數十萬元。蔡會用信用卡向香港的「貴族鐘錶行」買手錶，再由鄺港智轉售。她指鄺港智、蔡天鳳和譚方駿亦「簽咗張紙」，訂明投資賺取的利潤，一半給予鄺港智和蔡天鳳的長子，另一半則用作生活費。

蔡母嘆阿女出錢最後連本都冇埋

張不知道鄺實際上如何賣錶：「聽佢（鄺港智）講邊個要隻錶，就寄去邊度。」張說：「幾年都冇賺到，生活費一蚊都冇賺返嚟。」張指鄺港智前後問蔡拿了7000多萬，她庭上感歎：「錢就阿女出，但最終連本都冇埋。」

蔡天鳳拒再出資　鄺港智索款不遂很生氣

張續指，鄺港智在2022年6月回港後，又稱不夠錢投資，再向蔡索款。惟蔡天鳳拒絕，並要求鄺港智連同之前取得的資金：「全部拎返嚟。」當時譚亦不願再出資。張亦遊說女兒不要再給錢鄺港智，謂：「（鄺）攞咗咁多錢，唔可以再攞......攞咗咁多，冇賺過錢返嚟。」張憶述，當時鄺索錢不果後很生氣。

【蔡天鳳案・專頁】

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