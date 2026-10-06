蔡天鳳案｜蔡母憶失蹤夜曾質問鄺港智：係咪你老豆捉咗囡囡

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花下午繼續作供時，開始講及她在2023年2月21日發現蔡失蹤後，與鄺家的聯絡。《香港01》會跟進報道。



張指出，她和蔡的丈夫譚方駿發現蔡失聯後，她曾致電蔡的司機鄺港傑，鄺港傑接了她數次電話後，叫她不要再打來，又指蔡或去了飲酒。張指蔡是不喝酒的，她覺可疑，晚上與譚報警，並有致電蔡的前夫鄺港智，張並曾問：「係咪你老豆攞佢去邊度呀？」主控郭莎樂問，為何她會如此發問，張說蔡沒與人結怨，但最近曾和鄺球有爭執。



張又補充，當晚曾就蔡失蹤的事打給鄺家除了鄺球以外的所有人，他們沒有一個關心蔡的失蹤。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花指蔡失蹤的事，鄺家無人關心。(梁鵬威攝)

蔡母稱曾致電問鄺港傑(右)蔡天鳳(左)去向，鄺港傑叫她不用驚，不用擔心。(網上圖片)

蔡天鳳稱接女兒成與張最後對話

張講及於2023年2月21日下午2時左右，透過微信和女兒溝通。由於蔡表示要去接女兒放學，兩人便結束對話。張指，這是她和女兒最後的聯絡。同日晚上，張收到譚方駿來電，問張是否與蔡天鳳在一起，張回應沒有。張不斷致電蔡，但未能打通電話。

鄺港傑曾指蔡與人電話中口角

張提及，當晚曾多番致電鄺港傑。鄺港傑在第一通電話中，聲稱蔡在電話中和他人口角，已生氣地下車離開，鄺港傑不知蔡的去向。在第二次電話中，他稱蔡約了朋友飲酒，並叫張：「唔使驚」和「放心」。張指，鄺港傑一時稱蔡在中途下車，一時稱在大埔下車，張因此深感不妥。

鄺港傑其後指蔡或飲醉酒

張又指，她多次追問鄺港傑蔡的下落，鄺沒答並發怒稱：「唔好打嚟啦！飲醉酒第2日就會返嚟，成年人飲醉酒會返嚟。」惟張指蔡天鳳不懂飲酒，同時亦有「交帶」，且她當時已失蹤7至8小時。

蔡母稱她致電鄺港智時，鄺港智叫她不要這麼快報警。(資料圖片)

蔡母指蔡天鳳沒有與人結怨，惟曾與鄺球吵架。(資料圖片)

致電鄺港智：係咪你老豆捉咗囡囡

由於張和譚試圖找蔡但不果，遂於晚上11時許報警。張當晚到警署報案時，曾致電鄺港智，指正就蔡失蹤一事報案，鄺港智聞言即責備她說：「X街啦！你報警都唔話畀我知。」張回應他說：「你X街啦，我個女唔見咗啦，我報警關你咩事。」張續質問：「係咪你老豆攞佢去邊度呀？」、「係咪你同你爸爸捉咗囡囡呀？」鄺港智即反問：「點解你咁講呀？」着張不要那麼快報警。張說：「覺得好恐怖囉，佢就係咁樣鬧我，我話點解個女唔見咗你唔覺得唔尋常啊，我覺得佢老豆同佢攞走。」

指鄺家無一關心蔡失蹤

主控郭莎樂問，為何張會問鄺港智等人是否捉了蔡，張解釋說：「個女從來冇得罪過人，就係呢排同佢嗌交⋯⋯鄺球，要打要殺，就係佢囉......」張又補充，當晚就蔡的失蹤打給鄺家除了鄺球的所有人，他們沒有一個人對蔡失蹤的事表示關心。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供

開案陳詞