西貢露營涉強姦　事主稱曾表示只當被告是朋友　被告脫罪兼得訟費

年輕男子與一名舊女同事在街重遇，二人曾數度一同外出，包括相約踏單車，及一同晚飯等，有次二人相約一同到西貢露營，惟女方卻指男方涉半夜潛入她的帳篷，並兩度把她強姦。男子否認兩項強姦罪（HCCC74/2025），陪審團今早（9日）起退庭商議，裁定被告罪名不成立。



陪審團今（9日）一致裁定被告2項強姦罪脫，辯方申請訟費獲批。法官譚耀豪指，事主作供不盡不實，承認在她與胞弟跟被告對質時，目睹胞弟毆打被告；相反被告沒有自招嫌疑，他向事主道歉或許只因弄痛事主，故亦批出訟費。



被告馮卓禧（24歲），他否認兩項強姦罪，指他約於2023年11月10日，在香港新界西貢灣仔自然教育徑灣仔南營地，強姦女事主X。

被告馮卓禧經審訊被裁定兩項強姦罪不成立。(陳曉欣攝)

事主供稱曾表示只當被告是朋友

控方案情指，被告與事主X在2019年曾是同事，二人之後交換Instagram，但二人沒再聯絡。直至2023年8月，被告與X在屋邨重逢，二人再度聯絡，並成為朋友，之後有相約一同踏單車，被告曾為X慶生及一同食生日飯，兩人萬聖節又曾與其他朋友一同到蘭桂坊消遣。

現年25歲的X稱，她曾與被告一同到長洲踩單車，被告曾在長凳上欲吻她，X表示不可以，又曾向被告表明她並不喜歡他，只當他是朋友。

被告曾叫X幫他戴安全套

X與被告在同年11月一同前往露營，起初情況正常。至凌晨1時，她感疲累想休息，便進入她的帳篷躺下睡覺，但被告突然衝入她的帳篷，並趴在X身上親吻她，X感到煩躁，叫被告走開，但他伸手進她的內衣，她曾表示拒絕，但被告仍脫下X的內褲，並叫X為他戴安全套，最終兩度把她強姦。

被告翌晨沙灘向X道歉

X稱她醒來後抹身，發現下體有很多血。X將染血的濕紙巾拿給被告看，被告說：「真係唔知會搞到咁，sorry囉。」被告其後再在沙灘跟她道歉，稱他無心，叫X不要嬲。X認為被告很差，沒意識到自己做錯，最終在親友陪同下報警。

X之後曾與胞弟約見被告

X回家後，認為被告深深傷害了她，認為被告行為形同強姦，被告卻回應她說誤會了X的意思，並向X道歉。X稱她因為混亂和不知所措，未有即時報警。她後來將事件告知胞弟，X與胞弟及被告等三人，後來曾約見面商討事情，X最後報警。