周慧賢涉被殺案　租單位方便相見　被告指周曾數次報警及消防爆門

瑜伽導師周慧賢在2022年被發現伏屍麗思卡爾頓酒店房內，身中逾40刀案，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺案（HCCC148/2024）今（9日）在高等法院續審，勞今出庭自辯，並透露他與周的相識經過。



被告勞浚銘稱，周是他的第五任女友，他和周在instagram上因一幅畫作相識，未幾確認關係，之後不時會外出過夜，但周嫌收拾行李麻煩，故提出另租單位，由勞承擔租金，但租住期間，周曾數度報警兼要消防爆門，最終業主不肯再租單位給他們。

他又指周曾因他出席女性朋友的慶生派對而不滿，並用粗口罵他，他意識到周不喜歡他與其他女性接觸。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪，指他於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺23歲女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(資料圖片)

被告勞浚銘指周慧賢是其第五任女朋友。(網上圖片)

勞曾留學英國 熱愛武術

勞自辯時透露，他在香港出生，升讀中三前便轉到英國寄宿學校讀書，其後在伯明翰大學修讀法律，至大學二年級時，因簽證問題回流。他之後曾在兩間律師樓任職法務助理（Paralegal）。他熱愛運動，尤其喜愛武術。

藉買畫相約食飯而認識

勞表示，周是他第五任女友。在2021年，他在instagram上看到她上傳的限時動態，內容有關她繪製的一幅畫。他向周發訊息表示對該畫有興趣，周回覆他指：「500蚊。」勞便趁機邀請周食飯，周亦有答應。當天他先去周的住所接她，其後一起乘的士到銅鑼灣午膳，周最終把畫作送給他，之後二人交換電話。

周曾透露缺乏父愛 有服食A酸習慣

周曾向他透露，她在內地出生，是單親家庭，自小缺乏父愛，所以想得到男性的照顧。他又透露，周有服食「A酸」(維他命A酸)，醫生指此藥物會導致畸胎，建議周要打避孕針。

長洲約會十指緊扣周更主動獻吻

在確認關係前，他們曾到長洲約會。周主動問他可否翹著他的手，他當時已喜歡周，因此答應。他們當天十指緊扣，在回家前，周主動親吻他，二人漸漸變得親密。

指周曾三度報警及找消防爆門

至2021年2月，他們正式成為情侶，偶爾會外出過夜，但周嫌麻煩，提出「一齊租一個地方」，於是他租下海韻軒(紅磡酒店式公寓)的單位。當初他們並未打算同居，因當時正處於熱戀期，他們多數留在該單位。但勞稱他與周相處期間，兩人曾有爭執，周並曾三度報警及找消防爆門，最後業主拒絕續租。

被告勞浚銘稱，他為方便與周慧賢見面，曾在紅磡海韻軒租用了一個單位。（網上圖片）

出席女性朋友生日派對惹周不滿

在2021年4月，勞的女性好友Emily生日，他告知周欲前往其派對，周有表示不滿，但沒有阻止。勞指當晚派對後大家有再去飲酒，他指周有「畀說話佢聽」稱：「同女仔食飯仲唔夠，仲要去飲酒？」最終勞送了派對中喝醉的女生回家。

意識到周不喜歡他與其他女性接觸

勞稱，這是周第一次對他發脾氣，他指周曾用粗口罵他，他意識到周不喜歡他和其他女生接觸，該次他有哄回周。