周慧賢被殺案　被告知周懷孕曾問誰是經手人　稱有付墮胎費及送禮

瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，前男友勞浚銘涉嫌謀殺案（HCCC148/2024）今（9日）在高等法院續審，勞繼續自辯，並提到周懷孕的事。



被告勞浚銘續供稱，他向周提出分手後，周未幾發現懷孕，勞曾問胎兒生父是誰，即遭周掌摑，並要他負責任。勞稱他有支付手術費，並出示信用卡單據為證，他並有因周要做手術，而買Diro及Gucci手袋和兩件珠寶給她。

勞又指周要搬走時，曾多次與其「契爺」到其單位，並透露這名「契爺」是名校教師，他喜歡周卻無法發展，故成了周的「契爺」。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘被控在尖沙咀一酒店內謀殺女瑜伽導師周慧賢。(梁鵬威攝)

女死者周慧賢。(網上圖片)

指周曾帶契爺到家中搗亂

勞提到至2021年8月，周曾使用勞的iPad，其後勞在該平板發現了周和Darren的親密照。二人大吵一場後，勞返家並把iPad鎖入保險箱。周其後問勞為何要藏起該部iPad，勞未有理會。他下班回家後，發現家中一片狼藉，所有貴重物品都被取走，他以為有人爆竊，最終發現是周與「契爺」到其家中搗亂，周亦承諾會歸還貴重物品，因此他沒有報警。

問經手人遭周掌摑

至8月中，他再與周提出分手，但周遭拒，周又叫契爺上門陪伴，周並第二次報警及搬走。幾天後，周發送了一張照片給他。起初他以為周中了肺炎，後來才發現是驗孕棒。勞稱他曾問周：「個BB係邊個嘅？」但遭周掌摑，周並要求他要負責任。

信用卡單據證有付墮胎手術費請陪月及買補品

二人商討後決定終止懷孕。勞出示信用卡單據，強調手術款項由他支付，共2.5萬元。其後他聘請了陪月照顧周，額外再支付了3至4萬買補品。

另有送周Diro及Gucci手袋和珠寶

勞又憶述說：「Aqua話我令佢Suffer要做呢個手術，叫我買手袋同埋珠寶畀佢。」勞再度展示信用卡單據，表示因墮胎後曾買Dior及Gucci手袋予周，另外再在周大福購買了兩件首飾，其中一件是3至4萬元的耳環。

周搬走後找消防爆門入屋

周坐完月後，勞再度發現她出軌，周今次歸還鎖匙後便離開。勞稱他因心情不佳，翌日向公司請假在家休息，睡夢中被人拍醒，發現有警察及消防爆門入屋，周及契爺站在門口。

勞解釋，原來周曾折返其家但未能入屋，遂找職員要後備鎖匙，但仍未能開鎖，最後她找「契爺」一同報警，並在同一天搬走所有物品，但翌日再搬回。

契爺喜歡周卻未能發展

官關注「契爺」的身份，又質疑「契爺」為何如此「得閒」常陪伴周。勞稱，據周所述，「契爺」在名校任教，她在8年前做私影時認識。「契爺」喜歡周，但雙方未能發展，他最終做了周的「契爺」。

指周曾在派對中搶咪令勞感尷尬

勞補充，在2021年12月，他參加了Emily朋友Katie的生日派對，期間周突然衝入房「搶咪」質問：「邊個話我玩交友app，出嚟！」她又與其他在場人士爭執。勞稱，當時感到尷尬。

要勞向Emily借廿萬給周開瑜伽班

幾天後，周要求勞向Emily借廿萬，以支付她開瑜伽課室的費用。勞後來自行出資十萬，惟周最終聲稱與拍檔理念不合，未有開鋪，更指：「你朋友連少少錢都唔借。」要求被告把她們全部封鎖。