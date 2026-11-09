周慧賢涉被殺案　被告稱在周身上花近百萬元至欠債　周卻一直出軌

瑜伽導師周慧賢身中逾40刀伏屍麗思卡爾頓酒店房，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺案（HCCC148/2024）今（9日）在高等法院續審，勞出庭自辯時，透露與周一起的期間，多次發現周出軌。



被告勞浚銘續作供指，周沒有工作，常向他要錢，他向陪審團出示信用卡的月結單，顯示他為周到四季酒店慶祝生日，又買了逾5千元的Gucci高跟鞋給她，亦試過一天內與周購物買了逾2萬元，他亦曾給數十萬元現金給周，合共曾給她近百萬元。但他當時月入只有約3萬，他亦曾借貸廿多萬元。

此外，他亦無意中發現周與一名叫Darren的男子有聯絡，他攤牌後，周認與Darren「有啲嘢」，但承認會斷聯，更提出可與勞訂婚，惟不久後他一再發現二人有聯絡。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

被告勞浚銘自辯稱往拿泡泡浴球時，無意中發現周與男子Darren有來往。(梁鵬威攝)

被告勞浚銘指周慧賢(圖)並無工作，並常向他要錢，他稱在周身上花近百萬元。

拿泡泡浴球發現有男子找周

勞稱，2021年4月中，他和周一起洗澡，但因忘記把泡泡浴球拿進浴室，他去取回時，看到周的訊息通知，有名叫Darren的男生找周。勞稱，他當時忐忑不安，最終決定攤牌。

勞攤牌後周認與Darren有啲嘢

勞指周向他解釋，她和Darren在2020年10月認識，其後Darren到美國做腦手術。一個月後，周才認識勞。Darren手術後回港休養，二人復聯以慶祝手術成功。勞強調，周和Darren之間有親密的暱稱及關係，周亦承認和Darren「有啲嘢」。

周承認不再聯絡Darren並提出可與勞訂婚

他最終離家冷靜兩天，周向他承諾不會再聯絡Darren，又指被告可下載「Zenly」追蹤程式，並提出與被告訂婚。勞解釋，香港沒有法律上的訂婚，故周提出勞可以購買戒指，再上網下載證書，以完成訂婚儀式。

勞為周支付多項費用並借貸廿多萬元

周又提出想進修瑜伽，要求勞支付3萬元的學費，最終他向銀行貸款廿多萬，購買了12萬元戒指，亦用信用卡交了學費。勞指，周沒有工作，一直找他要錢，僅是碌卡已花了他幾十萬，另外他亦給了周50至60萬現金。

被告勞浚銘稱曾為周慧賢(圖)付瑜伽課程約3萬元學費，後來發現周仍與Darren聯絡，即取消為周預付的費用。(網上圖片)

一再發現周與Darren聯絡 勞提出分手

在2021年5月初，勞再次發現周與Darren聯繫，於是再問周，周跟他道歉後，二人和好。未幾，他再檢查周的手機，發現周曾為Darren慶生，勞很生氣，於是取消了為周預付的瑜伽課程款項。另他在周生日時，再次檢查她的手機，發現她曾與Darren到酒店過夜。這次他跟周提出分手，但周不肯，更把玻璃杯扔到地上，其後報警。

到四季酒店為周慶生並買她5千多元高跟鞋

勞向陪審團展示其信用卡單據，指周生日當天，他們前往四季酒店慶祝，金額5千多元。同一天內，周又以未婚妻身份，要求他購買價值5千多元的Gucci高跟鞋。

一天內為周花費逾2萬元

勞另出示另一信用卡單，指他曾在一天內購買Fancl、Estee Lauder、Rituals Cosmetics及lululemon等美妝及瑜伽服予周，共花了兩萬多元，而他當時月入約三萬。

辯方律師問勞，若然勞拒絕購買會如何。勞稱：「佢（周）無明確表示一定要買，但唔買佢會講分手。」