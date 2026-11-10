蔡天鳳案｜鄺港傑指胞弟是小男人常捱蔡罵　鄺球嫌其家細想租村屋

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(10日）續在高等法院審訊，首被告鄺港傑自辯時，提及其弟鄺港智與蔡天鳳的關係，並提及鄺球租單位的原因。



鄺港傑稱，其弟鄺港智一向是「小男人」，常遭蔡天鳳罵也沒有「駁嘴」，他曾勸弟要「似返個男人」，但其弟只稱蔡多年來都如此。

他又提到，其父鄺球離開加多利山單位後住在其荃灣的居屋，但該居屋面積小，鄺球早已想另覓住處，並心儀租金平，面積大的村屋，鄺球並叫其弟向朋友借車方便搬屋。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑繼續自辯，並提及其父親及弟弟。

鄺港傑指其弟鄺港智是小男人，常遭蔡天鳳罵。(資料圖片)

鄺港傑指蔡天鳳（Abby Choi）為人較強勢，常會罵其弟弟鄺港智 。（影片截圖）

指蔡不高興會向鄺港智發洩

鄺港傑提到，2023年農曆年初一，他與父親鄺球，胞弟鄺港智，及兩名侄子女，曾一同到冒險樂園玩，期間身處法國的蔡天鳳致電李瑞香，想和她的子女進行視像通話，李當時支吾以對，蔡再先後致電鄺港傑和鄺港智。鄺港傑稱，其弟收到蔡電話時他亦在旁，他形容蔡的聲音是：「開始嬲、著架啦。」

鄺港傑的代表大律師Trevor Beel問，蔡從法國返港後，有否就冒險樂園事件向鄺港傑表達不滿，鄺說：「佢通常唔會向我表達唔高興，通常卸晒落細佬度。」他指蔡曾在加多利山單位向其弟表達不滿，並說：「又帶小朋友瞞住我見爺爺。」

指胞弟小男人常遭蔡罵無駁嘴

鄺港傑形容，胞弟在家中屬「小男人角色」，蔡則較強勢。蔡會「嫌佢、鬧佢」，鄺港智則逆來順受，形容情況是：「Abby有Abby講，佢就唔出聲。」鄺港智多年間都無「駁嘴」，通常是被人鬧的一個。鄺港傑稱他曾私下向胞弟說：「你似返個男人，唔係成日俾人鬧咁樣。」胞弟回應說：「算啦 ，佢係咁，咁多年都係咁。」Beel問即鄺港智是否接受蔡的對待， 不作出投訴。鄺港傑指胞弟並非無投訴，而是投訴不到。

鄺港傑指其父鄺球(圖)搬到其家後只睡沙發，早已想租村屋居住。(資料圖片)

鄺球在居屋睡沙發 早已想租村屋住

鄺港傑又提到，自從鄺球搬離加多利山單位與他同住後，因其荃灣居屋單位面積小，鄺球只能睡沙發。鄺球於2022年底起已想另租地方居住，並心儀租金平，面積較大的村屋。鄺球並為了方便搬屋，著鄺港智向朋友借車。

他於2023年2月5日，知道鄺球租用了龍尾村的單位，他在同月6日下班後，便約鄺球食飯，並順路參觀該單位，他不肯定單位內有什麼傢俬

，但指單位內比較簡陋。

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