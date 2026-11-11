AI年代文書人力過剩　議員問青年就業　孫玉菡：實習計劃涵蓋創科

國際管理發展學院今日（11日）發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，在70個經濟體中，香港排名全球第11位，在亞洲則排名第4位，在包括「教育與培訓」在內的三個子因素均全球排名第1。立法會今日也討論到青年於AI年代的就業，議員張培剛引述人力推算中期更新報告指，隨著商業普及應用AI，文書支援人員將人力過剩，適合應屆畢業生的初級行政及文書職位縮減，關注當局如何協助青年於AI時代持續提升競爭力。



勞福局長孫玉菡回應指，施政報告已宣布政府會聯同商界推出為期兩年的3萬青年職位及實習計劃，當中涵蓋創新及科技的就業及實習項目；民青局亦會優化民青局青年初創實習計劃，並在青年生涯規劃計劃下推出全新AI體驗活動，加強中學生對AI應用和行業的理解。



立法會今日也討論到青年於AI年代的就業，議員張培剛引述人力推算中期更新報告指，隨著商業普及應用AI，文書支援人員將人力過剩，適合應屆畢業生的初級行政及文書職位縮減，關注當局如何協助青年於AI時代持續提升競爭力。（資料圖片／梁鵬威攝）

議員關注政府如何助青年就業應對AI時代

議員張培剛引述人力推算中期更新報告指，隨著商業普及應用AI，文書支援人員將出現人力過剩，適合應屆畢業生的初級行政及文書職位縮減，關注當局如何協助青年於AI時代持續提升競爭力；同時質詢當局會否在高中選科階段安排更多企業參觀、職業體驗及AI實務應用工作坊，讓學生更能掌握市場對實務與AI結合崗位的要求，從而精準選科及裝備自己。

勞福局長孫玉菡回應指，施政報告已宣布政府會聯同商界推出為期兩年的3萬青年職位及實習計劃，當中涵蓋創新及科技的就業及實習項目。（資料圖片/湯致遠攝）

2027年首季起2年內 畢業生就業啟航計劃提供逾萬職位

勞福局長孫玉菡回應指，政府於施政報告已宣布會聯同商界推出為期兩年的3萬青年職位及實習計劃，涵蓋商界、創新及科技、建造業和金融服務業的就業及實習項目，計劃由多個政策局及部門協同合作推出，勞福局和勞工處將負責其中的畢業生就業啟航計劃，支持主要僱主團體，從2027年首季起的2年內，額外提供共1萬個為期6個月或以上的全職職位，以聘用初入職場，即沒有或較少工作經驗的青年。

孫玉菡又指，民青局會優化民青局青年初創實習計劃，並在青年生涯規劃計劃下推出全新AI體驗活動，加強中學生對AI應用和行業的理解；並推出多項不同的實習計劃，讓青年累積工作經驗和建立人脈網絡，增強就業優勢，當中不少實習崗位涵蓋人工智能、新能源技術、數字經濟等國家重點發展的新興產業。

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