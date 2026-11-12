器官捐贈｜肺纖維化病人曾走10分鐘要回氣 移植肺臟後開心可行山
今年66歲的Raymond16年前確診肺纖維化，多年來飽受病情困擾，至近年情況愈趨嚴重，連走路都成問題，亦失去工作能力，需要長期臥床休養。直至2023年，他被列入肺移植輪候名單，其後成功完成肺部移植手術，讓他恍如重獲新生。
Raymond十分感激捐贈者，讓他「生命有take 2」，現時更可以到處出遊，包括久未嘗試的到郊外行山。他期望能早日回歸社會，免辜負捐贈者的一番心意，並呼籲社會大眾跟他一樣，登記中央器官捐贈登記名冊，拯救更多需要器官捐贈的病人。
今年66歲的Raymond原為髮型師，一向生活習慣健康，亦有常做運動，16年前有天感到身體不適，不斷咳嗽，向醫生求診後確診肺纖維化。
肺纖維化是一種慢性的肺部疾病，當肺部組織因反覆受損、發炎而產生修復異常時，正常的肺組織會被厚重、僵硬的疤痕組織取代，導致氣體交換功能下降，氧氣難以進入血液。肺纖維化初期通常不明顯，常被誤認為是普通感冒或老化，現時暫未有治療方法可以完全根治肺纖維化。
近年走路10分鐘要停一停 失工作能力：成個廢人咁
過去10多年Raymond一直只能服用藥物和結合療法舒緩症狀，不過大部份時間能正常社交，亦能繼續髮型師的工作。直至最近三、四年感到體能問題愈趨嚴重，血氧由以前約95%左右跌至約90至92%，活動時血氧更會跌穿90%， 「行路行多過10分鐘我都要停一停」，需要停下休息回氣再前行。Raymond指，生活上洗澡等尚能自我處理，但拖地等家務勞動工作已經無法處理，亦沒有外出和任何社交活動，髮型師的工作也要暫時放低，形容當時情緒較差，「好似成個廢人咁」。
最難過同病相憐兄長患病3年便離世 擔心步後塵成家庭負擔
Raymond指令他最為難過的是，哥哥早年亦確診肺纖維化，確診至離世只有短短約3年，當時整個家庭都花了很大心機和時間照顧哥哥，病情末期時哥哥須要24小時使用氧氣輔助，亦要花很大的氣力，才能勉強從口中說出幾句說話。Raymond形容這個畫面在他腦海中揮之不去，「我擔心有一日我步佢後塵，會成為一個家庭裏面最大嘅負擔，呢個係最唔想見到」。
2023年，Raymond被列入肺移植輪候名單，近兩年成功配對到適合肺部並進行移植手術，但Raymond坦言，得知到將匹配成功消息後既興奮又害怕，因為所有手術存在風險，「驚嘅就係入咗去出唔出到返嚟，同埋見唔見到個女同埋太太。」但最終考慮過後，仍然決定接受手術，「搏唔到你哋都唔辛苦，搏到嘅先去面對啦。」
完成肺部移植手術後Raymond需要休息約1個月，以及進行重新學走路等復康訓練，但Raymond一直沒有氣餒，盼望能早日康復，離開醫院重獲新生。手術後一年，Raymond的體能已經回復了約6至7成，近日甚至可進行行山等較劇烈運動。
Raymond十分感激捐贈者贈他「第二生命」，往後日子希望繼續鍛鍊身體，期望能早日回歸社會，免辜負捐贈者的一番心意。他又指將會登記中央器官捐贈登記名冊，希望拯救更多需要器官捐贈的人。
葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻指，由於中華傳統講究過生後保留大體，致香港有關器官捐贈的數字比其他亞洲國家低，即使捐贈者已經簽署中央器官捐贈登記名冊，過生若有家屬反對，仍然無法進行有關移植手術。她又指，即使現時與內地有跨境器官移互助機制，但目前仍暫無透過跨境機制獲得的肺部捐贈個案。
她呼籲市民主動登記器官捐贈，並將意願告知家人，為所有急需器官捐贈的病人提供一個重獲新生的希望。