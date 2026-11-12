器官捐贈｜肺纖維化病人曾走10分鐘要回氣　移植肺臟後開心可行山

今年66歲的Raymond16年前確診肺纖維化，多年來飽受病情困擾，至近年情況愈趨嚴重，連走路都成問題，亦失去工作能力，需要長期臥床休養。直至2023年，他被列入肺移植輪候名單，其後成功完成肺部移植手術，讓他恍如重獲新生。



Raymond十分感激捐贈者，讓他「生命有take 2」，現時更可以到處出遊，包括久未嘗試的到郊外行山。他期望能早日回歸社會，免辜負捐贈者的一番心意，並呼籲社會大眾跟他一樣，登記中央器官捐贈登記名冊，拯救更多需要器官捐贈的病人。



今年66歲的Raymond16年前確診肺纖維化。（夏家朗攝）

今年66歲的Raymond原為髮型師，一向生活習慣健康，亦有常做運動，16年前有天感到身體不適，不斷咳嗽，向醫生求診後確診肺纖維化。

肺纖維化是一種慢性的肺部疾病，當肺部組織因反覆受損、發炎而產生修復異常時，正常的肺組織會被厚重、僵硬的疤痕組織取代，導致氣體交換功能下降，氧氣難以進入血液。肺纖維化初期通常不明顯，常被誤認為是普通感冒或老化，現時暫未有治療方法可以完全根治肺纖維化。

Raymond生病後擔心自己會成為家庭裏的負擔。（夏家朗攝）

近年走路10分鐘要停一停 失工作能力：成個廢人咁

過去10多年Raymond一直只能服用藥物和結合療法舒緩症狀，不過大部份時間能正常社交，亦能繼續髮型師的工作。直至最近三、四年感到體能問題愈趨嚴重，血氧由以前約95%左右跌至約90至92%，活動時血氧更會跌穿90%， 「行路行多過10分鐘我都要停一停」，需要停下休息回氣再前行。Raymond指，生活上洗澡等尚能自我處理，但拖地等家務勞動工作已經無法處理，亦沒有外出和任何社交活動，髮型師的工作也要暫時放低，形容當時情緒較差，「好似成個廢人咁」。

最難過同病相憐兄長患病3年便離世 擔心步後塵成家庭負擔

Raymond指令他最為難過的是，哥哥早年亦確診肺纖維化，確診至離世只有短短約3年，當時整個家庭都花了很大心機和時間照顧哥哥，病情末期時哥哥須要24小時使用氧氣輔助，亦要花很大的氣力，才能勉強從口中說出幾句說話。Raymond形容這個畫面在他腦海中揮之不去，「我擔心有一日我步佢後塵，會成為一個家庭裏面最大嘅負擔，呢個係最唔想見到」。

Raymond生病後擔心自己會成為家庭裏的負擔。（夏家朗攝）

2023年，Raymond被列入肺移植輪候名單，近兩年成功配對到適合肺部並進行移植手術，但Raymond坦言，得知到將匹配成功消息後既興奮又害怕，因為所有手術存在風險，「驚嘅就係入咗去出唔出到返嚟，同埋見唔見到個女同埋太太。」但最終考慮過後，仍然決定接受手術，「搏唔到你哋都唔辛苦，搏到嘅先去面對啦。」

完成肺部移植手術後Raymond需要休息約1個月，以及進行重新學走路等復康訓練，但Raymond一直沒有氣餒，盼望能早日康復，離開醫院重獲新生。手術後一年，Raymond的體能已經回復了約6至7成，近日甚至可進行行山等較劇烈運動。

Raymond十分感激捐贈者贈他「第二生命」，往後日子希望繼續鍛鍊身體，期望能早日回歸社會，免辜負捐贈者的一番心意。他又指將會登記中央器官捐贈登記名冊，希望拯救更多需要器官捐贈的人。

葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻呼籲市民主動登記器官捐贈。（夏家朗攝）

葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻指，由於中華傳統講究過生後保留大體，致香港有關器官捐贈的數字比其他亞洲國家低，即使捐贈者已經簽署中央器官捐贈登記名冊，過生若有家屬反對，仍然無法進行有關移植手術。她又指，即使現時與內地有跨境器官移互助機制，但目前仍暫無透過跨境機制獲得的肺部捐贈個案。

她呼籲市民主動登記器官捐贈，並將意願告知家人，為所有急需器官捐贈的病人提供一個重獲新生的希望。