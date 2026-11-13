器官捐贈｜今年首9月2600人輪候 成功肺移植僅3宗 醫管局籲登記
醫管局周四（12日）表示，今年首9個月共有2,631人等候器官移植，包括有18人等候肺部移植，但今年首9個月僅進行了71宗器官移植手術，而肺部移植更只錄得3宗，主要是肺部移植條件十分苛刻，只有極少量的器官最終適合移植。
局方指，現時沒有藥物或其他治療方案，可以根治肺部疾病的病人，等待肺臟移植是病人的唯一希望，呼籲市民主動登記器官捐贈，為所有急需器官捐贈的病人提供一個重獲新生的希望。
醫管局表示，今年首9個月共有2,631人輪候器官移植，包括有逾2,400人輪候腎臟移植，其次是肝臟及心臟，分別有74及76人，等候肺部移植有18人，但今年首9個月僅進行了71宗器官移植，其中肺部移植只有3宗。
醫管局解釋，肺部移植條件十分苛刻，除了受贈者肺部以外重要器官功能正常，受贈者與捐贈者的血型和身型大小亦要互相配合，而受贈者年齡通常需要65歲以下，若年紀太大的話，未必合適接受相關手術，而捐贈者的肺臟較其他器官更容易受感染，只有極少量的器官最終適合移植，因而往年有關肺部移植的成功案例一向較少。
葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻指，常見需要肺移植的疾病包括慢性阻塞性肺病、 慢性支氣管擴張、 肺纖維化及肺動脈高血壓等，患有末期肺病或末期肺血管病的病人，只有及時接受移植手術，生命才得以維持，沒有藥物或其他治療方案可根治肺部疾病。若正等候肺移植的病人情況變差，或呼吸系統出現衰竭，便會面對死亡風險，形容等待肺部移植是病人的「唯一希望」。
甄詩韻指，由於中華傳統講究過生後保留大體，致香港有關器官捐贈的數字比其他亞洲國家低，即使捐贈者已經簽署中央器官捐贈登記名冊，過往若有家屬反對，仍然無法進行有關移植手術。她又指，即使現時與內地有跨境器官移植互助機制，但目前仍暫無透過跨境機制獲得的肺部捐贈個案。
甄詩韻呼籲市民主動登記器官捐贈，並將意願告知家人，為所有急需器官捐贈的病人提供一個重獲新生的希望。