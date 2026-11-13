器官捐贈｜今年首9月2600人輪候　成功肺移植僅3宗　醫管局籲登記

醫管局周四（12日）表示，今年首9個月共有2,631人等候器官移植，包括有18人等候肺部移植，但今年首9個月僅進行了71宗器官移植手術，而肺部移植更只錄得3宗，主要是肺部移植條件十分苛刻，只有極少量的器官最終適合移植。



局方指，現時沒有藥物或其他治療方案，可以根治肺部疾病的病人，等待肺臟移植是病人的唯一希望，呼籲市民主動登記器官捐贈，為所有急需器官捐贈的病人提供一個重獲新生的希望。



今年首9個月，共有2,631人等候器官移植，葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻呼籲市民主動登記器官捐贈。（夏家朗攝）

醫管局表示，今年首9個月共有2,631人輪候器官移植，包括有逾2,400人輪候腎臟移植，其次是肝臟及心臟，分別有74及76人，等候肺部移植有18人，但今年首9個月僅進行了71宗器官移植，其中肺部移植只有3宗。

醫管局解釋，肺部移植條件十分苛刻，除了受贈者​肺部以外重要器官功能正常，受贈者​​與捐贈者的血型和身型大小亦要互相配合，而受贈者年齡通常需要65歲以下，若年紀太大的話，未必合適接受相關手術，而捐贈者的肺臟較其他器官更容易受感染，只有極少量的器官最終適合移植，因而往年有關肺部移植的成功案例一向較少。

今年首9個月，共有2,631人輪候器官移植，葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻（中）呼籲市民主動登記器官捐贈。（夏家朗攝）

葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻指，常見需要肺移植的疾病包括慢性阻塞性肺病、 慢性支氣管擴張、 肺纖維化及肺動脈高血壓等，患有末期肺病或末期肺血管病的病人，只有及時接受移植手術，生命才得以維持，沒有藥物或其他治療方案可根治肺部疾病。若正等候肺移植的病人情況變差，或呼吸系統出現衰竭，便會面對死亡風險，形容等待肺部移植是病人的「唯一希望」。

今年首9個月，共有2,631人等候器官移植，葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻（中）呼籲市民主動登記器官捐贈。（夏家朗攝）

甄詩韻指，由於中華傳統講究過生後保留大體，致香港有關器官捐贈的數字比其他亞洲國家低，即使捐贈者已經簽署中央器官捐贈登記名冊，過往若有家屬反對，仍然無法進行有關移植手術。她又指，即使現時與內地有跨境器官移植互助機制，但目前仍暫無透過跨境機制獲得的肺部捐贈個案。

甄詩韻呼籲市民主動登記器官捐贈，並將意願告知家人，為所有急需器官捐贈的病人提供一個重獲新生的希望。