器官捐贈登記｜林文健：未來或改為「選擇退出」　不會有人權問題

衞生署署長林文健表示，現時香港約40萬人登記器官捐贈，數字遠遠不及外國。他希望社會重啟討論應否修訂相關政策，設有「選擇退出」（opt-out）的機制，不希望捐贈器官的人士需要登記並選擇退出。他認為做法不會造成人權問題，形容市民是有選擇的。



他希望社會重啟討論應否修訂器官捐贈政策，設有「選擇退出」（opt-out）的機制。（資料圖片/歐嘉樂攝）

今年截至10月全港只得34宗肝移植手術個案，當中包括18宗屍肝及16宗活肝移植。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

截至今年8月31日，有407,196人已登記「中央器官捐贈登記名冊」，而每天香港有超過2千名病人正等候器官移植。現時有意於死後捐出器官的市民，需要經網上、郵寄、傳真或親身登記。市民可以選擇捐出所有適用的器官及組織，亦可以指明只捐出部份，例如是心臟、眼角膜、皮膚等。

衞生署署長林文健今早出席活動時表示，本港已登記捐贈器官的人數遠遠不及外國。他希望社會重啟討論應否修訂相關政策，由現時自行登記，改為「選擇退出」（opt-out）的機制，不希望捐贈器官的人士需要登記並選擇退出。他認為做法不會造成人權問題，形容市民仍可選擇。

衞生署署長林文健表示，現時香港約40萬人登記器官捐贈，數字遠遠不及外國。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

立法會曾經舉辦宣傳器官捐贈活動。（資料圖片/廖雁雄攝）