來稿｜生命無常，愛無止境：器官捐贈，點亮希望

經歷了大埔宏福苑五級大火之後，我深深感受到全港市民互助互愛的精神再次被燃亮。這場意外提醒我們，生命無常，但愛可以無限延續。今天，我希望以此為起點，分享一個深植我心的理念：器官捐贈不僅是醫療行為，更是體現大愛與正向生命的崇高實踐。透過登記器官捐贈，我們不僅能延續自己的生命價值，更能為他人帶來重生的希望，讓社會充滿溫暖與光輝。



數據背後的深思

今年4月，醫務衞生局局長盧寵茂出席活動時表示，本港已有近40萬名市民登記器官捐贈，創下歷史新高。然而，仍有超過2,600名病人每日等待器官移植。這些數字令人深思，說明器官捐贈雖然漸被社會接受，但捐贈者的數量仍未能滿足龐大的需求。每一份器官捐贈的善舉，對病人來說是一線生機，對家庭來說則是重燃希望的火花。

然而，僅靠一兩個活動難以喚起全社會的共鳴。我們必須持續採取多種方式，提醒市民參與其中。我有幸曾參與在將軍澳華人永遠墳場舉行的「大愛恩人秋祭儀式」，這是一場由華人永遠墳場管理委員會、香港腎臟基金會及香港器官捐贈行動組等多個醫護團體共同主辦的活動。現場聚集了捐贈者家屬及社會各界人士，大家透過莊嚴的儀式，緬懷那些無私奉獻器官的恩人，並向他們表達崇高的敬意。

自2017年起，華人永遠墳場管理委員會在將軍澳紀念花園設立了「大愛恩人專屬紀念區」，以彰顯器官捐贈者的偉大精神，並為家屬提供緬懷親人的場所。這片空間不僅象徵着捐贈者的無私愛心，也傳遞了一個重要信息：死亡並非生命的終點，而是愛的延續。

從2016年開始的旅程

回想2016年，我開始積極推動器官捐贈，並呼應政府當年6月倡議的《器官捐贈推廣約章》，發起了一場名為「全身投入捐贈去官行動Action」的活動。這場活動聯合了香港女童軍總會、香港童軍總會、香港學生活動委員會、香港學生活動基金會、國際青年商會香港總會及傑出青年協會等六個青年團體，共同參與推廣。透過商場宣導、講座及互動遊戲，我們向市民推廣器官捐贈的重要性，讓更多人理解，器官捐贈不僅是一項醫療行為，更是一份對生命價值的延續，對社會的一種無私奉獻。

活動中，許多參與者分享了自己親身經歷的故事。例如，有人因家人接受器官移植而重獲新生，感到無比感激；也有人從活動中領悟到，器官捐贈是一種生命的延續，而非終結。這些故事讓我深刻體會到，每一位捐贈者，都是一位無名的英雄；每一份捐贈的器官，都是生命奇蹟的種子。

生命價值的最佳詮釋

今年4月，伊利沙伯醫院舉行了本港首個「道謝 道愛之行」（Honor Walk），向一位無私奉獻器官的葉先生致敬。在生命的最後時刻，葉先生選擇捐出肺部及肝臟，拯救了垂危病人的生命。當葉先生的病床被推向手術室時，十多位親友與醫護人員靜默守候在走廊兩旁，向他表達最高的敬意。這場肅穆而感人的儀式，讓我們深刻感受到，每一份捐贈，都是生命價值的升華。

器官捐贈的精神不僅存在於本地，也已跨越地域與國界。今年，香港移植運動協會會員陳國坪帶着捐贈者的器官，遠赴德國德雷斯頓參加第25屆世界移植運動會。這項運動會的參賽者均為接受器官移植後重獲新生的生命鬥士。他們以堅韌的體魄與樂觀的精神，向世界展示了器官移植的奇蹟，傳遞出「生命延續」的感人故事。

陳國坪的參賽，不僅是對捐贈者無私奉獻的致敬，更是一份對生命奇蹟的禮讚。他的故事激勵了無數人，讓器官捐贈的理念突破文化與地域的界限，成為人類共同體中的大愛象徵。

攜手共創生命奇蹟

器官捐贈是一項簡單的舉動，但背後承載着深遠的影響。每一位捐贈者，都是一位無名的英雄；每一份被捐贈的器官，都是生命奇蹟的種子。只需幾分鐘，便可在衛生署網站或相關機構完成登記，成為器官捐贈者。同時，我們應向家人表達意願，讓他們清楚了解這份善舉的價值與意義。

死亡從來不是生命的終點，而是一場愛的延續。讓我們攜手推動器官捐贈，為生命注入更多的光輝，為社會注入更多的希望。今天起，選擇行動，成為大愛的傳播者，讓生命的光芒永遠閃耀！

