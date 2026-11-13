林百欣爭產案上訴　准先處理法官陳嘉信是否涉司法抄襲的爭議

麗新集團已故主席林百欣「林伯」爭產案，高院法官陳嘉信去年裁定林當時無精神能力立遺囑，判林的三房及女兒林明珠勝訴。遺囑執行人不滿裁決，早前提出上訴（CACV 275/2025），並指陳官涉司法抄襲，要求先就這議題聆訊，並要求在聆訊時加入新證供。



上訴庭今（13日）就執行人的申請下裁決，認為可先就指陳官是否涉司法抄襲的部份單獨聆訊，預計需時一天，但加入新證供的申請則不獲批，並要執行人付訟費9萬元。



原告是張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，張去世後，由周和馮取代成為執行人；被告則為三太顧瑞英及女兒林明珠。

林明珠原本在林百欣爭產案中被裁定勝訴，原告方現提出上訴。(朱棨新攝)

法官陳嘉信再被人以涉司法抄襲成上訴理據。（資料圖片）

原告爭議陳官涉司法抄襲

上訴法庭法官林雲浩及副庭長關淑馨在判辭指，原告指陳官的判辭有大範圍司法抄襲，未有就爭議事項作獨立評估；亦在駁回原告的陳詞時，沒有給予充分理由。他們又認為陳官錯誤裁定林百欣患嚴重腦退化症，不當採納醫生方嘉揚的口供，以致錯誤裁定林缺乏立遺囑能力。

想引入司法機構一份回應的部份作新證據

此外，原告亦指陳官早前曾涉司法抄襲，要求引用《司法機構對投訴的回應（HCA 2310/2018）》作為新證據，內容指陳官被投訴2021年另一宗民事案件出現涉司法抄襲，專責法官小組最終裁定投訴不成立。原告想把文件內提及上訴庭有考慮終審法院首席法官張舉能稱，會嚴肅訓誡陳官的段落，及回應的結論部份，列入為新證據。

上訴庭指陳官在別案被批評不影響本案

但上訴庭認為，原告要求加入的文件，是司法機構就一宗與本案截然不同的案件的回應，投訴最終亦不成立，即使陳官在其他案件曾涉抄襲而被批評，並不影響本案。至於陳官是否在本案存在司法抄襲，要視乎具體情況，因此駁回原告的申請，並下令原告須付訟費。

上訴庭又下令先就陳官涉司法抄襲的議題作聆訊，若抄襲理據成立，並要重審，原定要處理其他上訴理據的聆訊可以取消。