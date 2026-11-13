今日新聞8分鐘｜國泰菲男機上激動遭制服｜男子暴打港鐵職員

科技大學食堂驚現鼠蹤 有學生拿袋急逃

科技大學李兆基商學大樓內的餐廳（LG7食堂），今日（12日）午飯繁忙時間，於短短數分鐘內接連驚現兩隻老鼠出沒「搵食」。有在現場目擊的學生向《香港01》表示，當時他正在吃飯，突看到有人站起來拍照，始發現有一隻老鼠在其中一部回收餐具的推車上，沒料到相隔僅數分鐘，另一邊又出現哄動，原來再有老鼠出沒，從天花沿柱躉爬下，嚇煞現場不少學生。該學生指，現場飯堂個多月前已曾現鼠蹤，如今再有老鼠引起校內人士關注，他稱已就事件通知校方及食環署。

科大回覆表示，不排除事件與食堂附近兩個建築地盤的施工活動有關。大學相關部門將繼續密切監察情況，並進一步加強防鼠及環境衛生措施，以減低鼠患風險。同時，已要求食堂承辦商嚴格遵守食品安全及環境衛生規定，加強日常清潔、防鼠及衛生管理工作。《香港01》亦已就事件向食環署查詢，正候回覆。

旺角毒品車衝路障撞私家車 再剷行人路撞竹棚

旺角發生涉及「毒品快餐車」的車禍。昨日（12日）晚上9時半，西九龍總區衝鋒隊在登打士街近東安街設置路障，其間發現一輛白色私家車行車不穩，於是將其截停。一名警員登車檢查期間，司機卻突然猛踩油門開車，其間更將懷疑毒品丟出車外。

私家車繼續飆行，其間曾衝紅燈，最後撞路中車輛後剷上行人路，再撼大廈外棚架始停下，24歲司機涉嫌「阻差辦公」、「狂亂駕駛」及「販運危險藥物」被捕。

鄺港傑稱廚房見青紅蘿蔔 垃圾有湯渣及類似豬骨咁嘅嘢

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天自辯，提及他曾在龍尾村掉過的物品。

鄺港傑稱，他與鄺球燒過衣紙後，同晚有再回龍尾村，他仍是漫無目的地抹刀具，亦透露曾在廚房見到青紅蘿蔔，亦見廚房曾開火，但沒有深究煲內的東西是何物。他又稱那幾天在龍尾村曾掉垃圾，並留意到有湯渣、青紅蘿蔔，及一些「有啲類似豬骨咁既嘢」，亦有掉沾血手套及濕紙巾。

國泰菲男機上激動 職員偕港婦乘客合力制服

Threads前日（11日）流傳兩段影片，顯示有一名外籍男子在飛機上和一名空中服務員糾纏，隨後被其他職員及一名便衣女乘客制服，隨後安排他坐下，空姐取出加長安全帶懷疑固定對方，防止他再度搗亂，片中多次傳出有人要求「relax」，相信是該名外籍男子詢問「I'm asking why」。另一段影片顯示數名警員持盾押走該名男子。

將軍澳站男子暴打港鐵男職員 再扯女職員頭髮

港鐵將軍澳站今日 （12日）發生職員遇襲案。接近晚上7時半，一名戴口罩男子，突然襲擊一名港鐵男職員，期間有人將男職員扯跌，並用手狂鎚頭部，導致對方口鼻流血。警方正調查事發起因。

期間前來支援的女職員，亦遭惡煞扯髮虐打，現場陷入混亂。先後有4名港鐵職員制止，但眾人均滾到地上，幸得熱心途人與外籍乘客挺身而出，合力制服疑人。整個驚險過程全被現場市民拍下。

柴灣興華邨母子爭執 31歲兒子擸雙刀傷母被捕

柴灣發生傷人案。昨日（12日）傍晚6時許，警方接獲一名31歲黃姓男子報案，表示自己在興華（一）邨卓華樓住所用刀襲擊63歲盧姓母親。警員接報到場，在上址檢獲兩把分別長約25厘米及27厘米的菜刀。盧婦頭、頸、面、背及手部有刀傷，清醒被送往東區醫院接受治理。

警方經初步調查，相信涉案母子在上址曾因瑣事爭執，其後黃男用刀襲擊母親，涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查。案件交由東區警區重案組跟進。

葵涌廣場米芝蓮前主廚賣10六粒燒賣 百人繞場保安出動

葵涌廣場近日有一間點心店新開張，竟突然爆紅成為人氣燒賣店。連日來均有多人排隊「朝聖」，今日（12日）傍晚時份，有網民「直擊」達過百人排隊，人龍有如繞場一周，須保安員出動拉起圍帶維持秩序。然而《香港01》記者於晚上8時前趕到，人龍早已消失，原來燒賣於晚上7時左右已經售罄，店舖亦已打烊。根據網上資料，該店開中午12時收晚上9時，售完即止。

有網民發現人流爆多，立即出帖直擊排隊情況：「未夠六點開門已經排咗成個圈，連葵廣保安都要出動維持秩序。諗緊究竟各位係山長水遠專登過嚟朝聖，定係附近街坊？」

黃仁勳再被爆第三宗婚外情 美司法部稱尚未認定黃樂是間諜

路透社11月12日（周四）引述消息人士報道稱，黃仁勳與另一名英偉達員工亦存親密關係，但未有披露她的身份與姓名。美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）同日則表示，司法部尚未就黃樂是否為中國間諜得出結論。