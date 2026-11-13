西環人氣拉麵店Tori Mama優待外籍客免排隊？主廚指是擁VIP卡熟客

西環小店Tori Mama近月憑雞白湯拉麵爆紅，每日都吸引大批市民跨區排隊品嘗，不過有讀者向《香港01》投訴，早前他來排隊光顧時，目睹店方無視大排長龍，仍准許外籍人士「插隊」直接入座。記者今晚（13日）到店觀察，發現有逾30人在排隊，有顧客認為街坊小店優待熟客為人之常情，若遇到相同情況不會感到介意。



Tori Mama主廚林小姐解釋，過去曾向30多位熟客派發VIP會員卡，全部都由開業之初光顧至今，又指店舖每日最多只能供應280碗拉麵，不能保證每位排隊顧客都能夠入座，感謝各位的理解和諒解。



《香港01》記者今日（13日）晚上近7時到Tori Mama觀察，發現排隊顧客「逼爆」小巷，有逾30人在店外等候。（歐陽德浩攝）

有讀者投訴人氣拉麵店准外籍顧客「插隊」直接入座

無綫電視飲食評級節目《美食強人》本月初以「雞湯拉麵大對決」作為比賽主題，最終西環小店Tori Mama奪得95.4分最高評級。在節目中，店方豪花15萬購入特製高壓煲熬製的湯底，成功征服米芝蓮三星食府主理人黃隆滔。

該店在節目播出後一炮而紅，成為人氣排隊店。不過，有讀者向《香港01》投訴該店待客不公，聲稱日前在午市時段領取籌號後，排隊約一小時才能進店，惟有外籍人士期間「插隊」並獲准直接入座，其後職員解釋該顧客是一名VIP會員，因而毋須在店外排隊候座。

陳先生笑說，對於截龍前最後一刻到達感到幸運，又指從電視節目中認識該店。（歐陽德浩攝）

直擊店外逾30名顧客逼爆小巷 網上預約系統已滿

《香港01》記者今日（13日）晚上近7時到店觀察，發現排隊顧客「逼爆」小巷，有逾30人在店外等候，未見VIP會員現身直接入座。惟現場情況確實有一點混亂，由於派籌機未能順利印發籌號，同時網上預約系統共110個限額已滿，主廚需要不斷走出店外維持秩序，以及分批讓顧客入座。

直至晚上8時，主廚向龍尾顧客遞上「今日排隊已額滿」的告示。陳先生與其妻子笑說，對於截龍前最後一刻到達感到幸運，又指他們從電視節目中認識該店，今日特地由筲箕灣前來細味雞白湯拉麵，認為一碗拉麵定價約100元屬合理水平。

食客：街坊店優待熟客人之常情 若遇相同情況不介意

另一名食客羅小姐表示，由於「日本人話啲拉麵好食過日本」，因而專程跨區到店品嘗。她指出，街坊小店優待熟客為人之常情，屬於香港社會講求的人情味，估計該外籍人士是店主的鄰居或朋友，不認為帶來不公平，若遇到相同情況不會感到介意。

其實睇返好多舖頭，街坊街里都係拍下搏頭就行入去，我唔會介意人哋恃熟賣熟。 食客羅小姐

Tori Mama主廚林小姐解釋，過去曾向30多位熟客派發VIP會員卡，全部都由開業之初光顧至今。（歐陽德浩攝）

主廚：曾向逾30位熟客派VIP卡 全由開業初期開始光顧

對於有顧客反映有外籍人士獲准「插隊」，Tori Mama主廚林小姐解釋，過去曾向逾30名熟客派發VIP會員卡，全部都由開業之初光顧至今，至於該派籌號機為今日首次運作，強調稍後會再調整系統。

林小姐又指，店舖每日最多只能供應280碗拉麵，考慮到湯底、麵條及座位等因素，因此設有截龍的安排，不能保證每位排隊顧客都能夠入座，感謝各位的理解和諒解。