每10人急性飛蚊有2人視網膜裂孔　眼科醫生鼓勵早檢查早求醫

撰文：陶嘉心
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飛蚊症很常見，但當飛蚊數量急增、甚至單獨出現閃光，便有可能是視網膜裂孔的警號，香港眼科醫學院、香港眼科學會及香港執業眼科醫生會今日（15日）聯合舉行公眾教育活動，包括專科醫生健康講座及免費散瞳眼底檢查，鼓勵公眾及早察覺眼睛警號，守護視力。

有眼科醫生指出，每10名因急性飛蚊或閃光求診的患者，約1至2人發現視網膜裂孔，視網膜脫落屬眼科急症，拖延治療可能造成永久視力損害。醫生提醒市民不應等到視野出現黑幕才求醫，因部分視網膜裂孔可透過激光治療，及早處理有助降低進一步演變成視網膜脫落的風險。

香港眼科醫學院、香港眼科學會及香港執業眼科醫生會今日（15日）聯合舉行公眾教育活動，包括專科醫生健康講座及免費散瞳眼底檢查，鼓勵公眾及早察覺眼睛警號，守護視力。（受訪者提供）

香港眼科醫學院、香港眼科學會及香港執業眼科醫生會今合辦活動，為百名18至70歲、近視600度或以上的市民提供免費散瞳眼底檢查，並由眼科專科醫生主講三場健康講座，涵蓋飛蚊症及視網膜脫落的警號、近視與視網膜健康的關係，以及眼睛症狀的正確評估與處理，讓市民掌握眼底健康資訊，了解及早檢查的重要性。

其中香港眼科醫學院院長容瀚華指，飛蚊症十分普遍，大多與玻璃體老化有關，患者可能看到黑點、線條、蜘蛛網或煙霧般的影像，尤其在白色牆壁或天空等單色背景下更為明顯。他說，雖然大部分飛蚊屬良性，但若突然出現新的飛蚊、飛蚊數量明顯增加，或伴隨閃光、視野黑影及視力突然下降，便可能是視網膜出現問題的警號。

約一兩成急性新發飛蚊或閃光患者視網膜裂孔

公眾教育籌委會主席梁穎欣提到，本地及國際研究均顯示，因急性新發飛蚊或閃光而接受眼科檢查的患者中，約有一至兩成經檢查後發現視網膜裂孔。她指，視網膜脫落屬眼科急症，拖延治療可能造成永久視力損害，提醒市民不應等到視野出現黑幕才求醫，因部分視網膜裂孔可透過激光治療，及早處理有助降低進一步演變成視網膜脫落的風險。

視網膜脫落發病率升　醫管局每年處理約1200宗視網膜脫落手術

公眾教育籌委會主席賴曉平則指出，視網膜脫落的發病率在多個國家及地區均呈上升趨勢，亞洲年輕近視族群的風險尤其值得關注。他引述研究指，1997至2019年間，視網膜脫落發病率每10年每10萬人增加約5.4宗；本港醫院管理局每年亦處理約1,200宗視網膜脫落手術及約3,800宗視網膜激光光凝術。

賴曉平強調，視網膜脫落並非深近視人士獨有，淺中度近視甚至沒有近視的人士亦有機會患上。除近視，曾受眼部外傷或撞擊、本人或直系親屬有視網膜裂孔或脫落病史，以及另一隻眼曾患視網膜脫落的人士，亦屬需要提高警覺的群組。

滕麗名右眼視網膜曾因撞擊脫落近九成　鼓勵市民求醫

活動也請來藝人滕麗名擔任護眼大使，她於分享影片中提到數年前右眼意外遭受撞擊，數日後出現飛蚊及閃光症狀，求醫檢查後才發現右眼視網膜已脫落近九成，幸好及時接受緊急手術，最終成功保住視力。滕麗名於影片中說，希望透過自身經歷提醒市民，若出現飛蚊或閃光等異常症狀，應盡快求醫檢查，以免錯過治療時機。

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