2成受訪沒戴眼鏡小學生視力不合格　逾萬6至8歲學童日後或深近視

香港執業眼科視光師協會今日（21日）最新調查發現本港有約40%的6至8歲兒童出現近視，除了遺傳，環境因素如近距離用眼活動（閱讀、寫作和使用電子屏幕等）都是重要成因。



協會以本港數據及外國研究推算，現時6至8歲學童日後或出現逾13,291宗深近視，並有機會引致4,647宗病理性近視性黃斑病變個案，情況令人憂慮，促請港府「超前部署」，在新一份施政報告中全面落實近視管理框架、將眼軸長度檢查納入學童保健服務計劃，並推行全港小學到校視力篩查計劃。



香港執業眼科視光師協會今日（21日）發表最新調查，發現本港有約40%的6至8歲兒童出現近視。（蘇樂瑤攝）

國際近年以眼軸長度（axial length）作為近視管理最新指標。眼軸長度是指眼角膜至視網膜距離，眼軸長度會隨眼球生長而增長。（蘇樂瑤攝）

眼科視光師協會指部份家長沒意識視力篩查不合格意義 致沒跟進

香港執業眼科視光師協會於去年到小學為710名學童進行視力篩查，發現未有佩戴眼鏡學童視力檢測不合格比率為20%。香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員譚秉鈿表示，上述學童是因未有參加衛生署學童保健的視力測試，而導致錯失及識別視力問題的機會。他亦指部份因家長未能意識到學童保健視力不合格的意義，導致沒有及時帶子女作進一步評估或跟進，造成子女近視。

香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員譚秉鈿（中）表示，部份因家長未能意識到學童保健視力不合格的意義，導致沒有及時帶子女作進一步評估或跟進，造成子女近視。（蘇樂瑤攝）

深近視增視網膜脫落等眼疾風險

香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員李一婷博士表示，國際近年以眼軸長度（axial length）作為近視管理最新指標。眼軸長度是指眼角膜至視網膜距離，眼軸長度會隨眼球生長而增長。她表示部分兒童眼軸較正常長，導致光線不能聚焦在視網膜上，引致近視。而眼軸每增加 1毫米，近視就會加深約300度。她還指眼軸愈長，視網膜會變薄，會增加視網膜裂孔，甚至脫落的風險。此外，她亦建議香港應將眼軸長度納入檢查近視指標，有助預防近視。

香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員李一婷（右二）表示，眼軸每增加 1毫米，近視就會加深約300度。她還指眼軸愈長，視網膜會變薄，會增加視網膜裂孔，甚至脫落的風險。（蘇樂瑤攝）

另外，譚秉鈿稱以眼軸長度作推算，發現現時6至8歲學童日後或出現逾13,291宗深近視，可引致4,647宗病理性近視性黃斑病變、3,735宗青光眼性視神經病變及425宗視網膜脫落個案。

小朋友左右眼度數相差900度

將升讀小一、6歲的吳傲然去年接受到校視力篩查時發現視力不合格。經外婆帶他視光師驗眼後，發現右眼近視達850度，左眼近視達100度。之後到公立醫院眼科專科求診，但醫院表示沒有處理方法可以提供，建議他們繼續自行找視光師跟進。今年7月份再次檢測時，右眼近視增至1050度，左眼亦增加至150度。目前小朋友需要配戴近視控制眼鏡及定期驗眼。

將升讀小一的6歲吳傲然，在去年進行到校視力篩查時發現視力不合格。在今年7月份再次檢測時，發現右眼近視增至1050度，左眼亦增加至150度，左右眼相差900度。目前小朋友需要配戴近視控制眼鏡及定期驗眼。（蘇樂瑤攝）

將升讀小一的6歲吳傲然，在去年進行到校視力篩查時發現視力不合格。在今年7月份再次檢測時，發現右眼近視增至1050度，左眼亦增加至150度，左右眼相差900度。目前小朋友需要配戴近視控制眼鏡及定期驗眼。（蘇樂瑤攝）

外婆表示這對他們造成了沉重的經濟壓力，因為目前靠高齡津貼支付相關費用。此外，她指出學童保健計劃未涵蓋幼稚園學生，導致無法及時發現小朋友的近視問題，建議政府加強兒童視力檢查。

籲政府超前部署推行全港小學到校視力篩查計劃

香港執業眼科視光師協會為延緩兒童近視加深的情況、審視本港及東亞地區兒童眼睛健康政策，特別成立「香港兒童眼睛健康政策建議工作小組」。並於今年6月向政府提交「香港兒童眼睛健康政策建議書」。香港執業眼科視光師協會會長葉笑麗小姐指，促請政府於施政報告「超前部署」，並從五大方面著手改善兒童近視加深。包括推行全港小學的到校視力篩查計劃、並將學童保健計劃納入眼軸數據及調查。建立基層眼科護理，推動全面眼科檢查。及建立轉介至公營醫療系統的機制，並確保低收入家庭的兒童能公平獲得視力矯正及近視干預服務和加強公眾教育。

香港執業眼科視光師協會會長葉笑麗（中）指，促請政府於施政報告「超前部署」，並從五大方面著手改善兒童近視加深。（蘇樂瑤攝）

為進一步支援低收入家庭兒童，協會將推出「守護兒童——近視管理支援計劃」。學校可以致電協會報名參與計劃。計劃會免費資助於到校視力篩查中發現視力有問題的低收入家庭兒童到香港理工大學眼科視光學診所進行詳細驗眼及驗配控制近視眼鏡。

兒科專科醫生張傑建議家長不能盡信小朋友的表達，多留意小朋友是否有出現大小眼和斜視的問題。（蘇樂瑤攝）

兒科專科醫生張傑亦表示，可以多留意兒童近視初期症狀例如揉眼、咪眼和、坐得過近等行為及主動詢問他們的視力狀況。亦建議家長不能盡信小朋友的表達，多留意小朋友是否有出現大小眼和斜視的問題。