多個團體為過百基層兒童免費檢查視力及脊骨　家長：機會難得

「健康兒童，快樂身心靈同樂日」向4至12歲小童提供視力篩查。（鄭子峰攝）

活動現場有不少家長帶小朋友排隊輪候參與健康檢查及攤位遊戲。（鄭子峰攝）

為了提高大眾對兒童視力及脊椎健康意識，銅鑼灣扶輪社、香港脊科基金、生命互補、護眼·家共同舉辦今日（9日）合辦「健康兒童，快樂身心靈同樂日」。同樂日於旺角兩個個商廈單位，向4至12歲小童提供視力篩查及脊骨體態檢查。

兩個地點共有9個遊戲攤位，涵蓋護脊、護眼及英文攤位。活動同時為參加者提供免費視力篩查及脊骨體態檢查，名額分別有160名及100名，事前經網上報名，設有少量即場名額。

活動為參加者提供視力篩查及脊骨體態檢查，名額分別有160名及100名。（鄭子峰攝）

主辦方亦設有免費脊科義診跟進服務及免費配眼鏡跟進服務，分別有25個及67個名額，給予綜援、劏房、高額傷殘貼人士及家庭總月入未滿3萬5千元的人士。

活動設脊骨檢查及護脊遊戲攤位。（鄭子峰攝）

梁太表示活動讓基層家庭小朋友檢查眼睛及認識如何保護脊椎。（鄭子峰攝）

基層戶：活動難得 助省檢查費

多名家長帶同子女到場，活動現場有排起人龍，輪候參與健康檢查及攤位遊戲。梁太太帶同8歲兒子及6歲女子到場，表示活動很難得，讓基層家庭小朋友檢查眼睛及認識如何保護脊椎。她之前曾帶小朋友到眼科中心驗眼，一次費用需500元，這次活動可以幫助她省卻一筆費用。

活動設脊骨檢查及護脊遊戲攤位。（鄭子峰攝）

銅鑼灣扶輪社社長葉明深表示，銅鑼灣扶輪社有25位來自不同階層的社友擔任義工，幫助基層家庭小朋友。他表示小朋友視力影響上課表現，故希望透過視力篩查，協助有需要配戴眼鏡而家庭未能負擔相關費用的小朋友。

特別係小朋友……如果兒童可以趁佢年輕嘅時候，（我們）可以做到一啲幫助，對佢將來學習、成長的影響會大一啲。 銅鑼灣扶輪社社長葉明深

活動共有9個遊戲攤位，涵蓋護脊、護眼等。（鄭子峰攝）

活動共有9個遊戲攤位，涵蓋護脊、護眼等。（鄭子峰攝）

生命互補教育基金行政總監：基層家庭資源不足

生命互補教育基金行政總監謝丕慈律師深有同感，留意到有兒童上英文班時，無法看清楚白板上的內容，但父母未必發現或理會他們的近視問題。同時，部份家長或不認為背負過重書包會影響脊椎健康，反而覺得是成長的一部份。她解釋基層家庭資源不足，家長或拖延解決問題，寧願把資源投放在別處。

基層兒童住劏房 易有脊椎問題

兒童脊科基金執行幹事譚笑芳指出，機構自2019至2025年統計，由於使用電子產品及缺乏運動，兒童脊骨體態問題個案飆升；另外，基層兒童一般的生活空間局限，例如居住劏房容易有脊椎問題，包括脊骨側彎等。

（左起）護眼.家創辦人江志榮博士、銅鑼灣扶輪社社長葉明深、兒童脊科基金執行幹事譚笑芳及生命互補教育基金行政總監謝丕慈律師合影。（鄭子峰攝）

護眼.家創辦人江志榮博士表示為兒童檢查時，發現有人「鴛鴦眼」，即兩隻眼睛度數差距遠，這會影響他們學習及運動能力。他認為基層家庭對於其影響認知不足，希望透過同樂日幫助更多小朋友。