蔡天鳳案｜同意鄺球是簡單踏實普通人　鄺港傑指父無投訴要賣樓

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天自辯，開始接受其他辯方律師盤問。



代表鄺球的律師指，鄺球只是一名簡單踏實的普通男人，當警察時曾駐重案組，並處理包括持械行劫等重要案件。鄺球亦不穿名牌，對住宿沒有特別要求，住加多利山與他不符，鄺港傑認同說法，亦同意其父沒有就出售加多利山單位的事作過投訴。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑指其父無就出售加多利山單位的事投訴。(資料圖片)

次被告鄺球曾是重案組探員。(資料圖片)

鄺球曾屬重案組處理嚴重案件

代表鄺球的大律師戴偉奧盤問時指，鄺球曾擔任警員約30年，46歲時提早退休。而他曾屬西九龍重案組，處理持械行劫等嚴重案件。戴偉奧又指，鄺球退休後在內地經營生意，鄺港傑稱長大後有聽聞，亦同意鄺球與他們兩兄弟關係良好。

指鄺球不愛名牌

戴偉奧又指，鄺球生活簡單，是踏實的普通男人，而且不愛名牌，鄺同意並指自己不合穿的名牌衣物，會給予鄺球，但鄺球不會買名牌衣物。

指鄺球對住屋沒有要求

鄺港傑亦同意，鄺球對曾居於公屋等沒有作出投訴。戴偉奧指，加多利山單位其實不符鄺球的風格，鄺回應指單位大小等，鄺球也沒有要求，「佢住邊度都開心」。此外，戴偉奧指鄺球於2023年時有意退休，並且打算租住郊區的單位，鄺表示有聽聞。

無聽過鄺球投訴要賣加多利山

就出售加多利山單位一事，鄺港傑指從沒有聽聞鄺球投訴要出售該單位。戴偉奧問，殺死蔡天鳳對鄺港傑是否有好處，鄺回應：「完全無，我仲還押咗4年添差唔多。」戴偉奧續問，殺死蔡對鄺球是否有好處，鄺謂：「我唔認為佢有好處。」

鄺港傑(右)指其母李瑞香(左)因愛子而犯法入獄。(網上圖片)

李瑞香因為愛子而犯法入獄

至於鄺港傑的母親李瑞香，戴偉奧指李愛鍚兩子和孫兒，鄺庭上同意。戴偉奧又指，李因為協助鄺港智潛逃，所以入獄，鄺港傑稱是。戴偉奧直指，李是因為愛錫、關心鄺港智，所以犯案，鄺港傑同意。

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