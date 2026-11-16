蔡天鳳案｜控方指蔡付鄺球手術費 鄺港傑：應該唔會佢本人同你講
撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，鄺港傑被盤問時指，其父鄺球做心臟手術時，手術費由其弟鄺港智支付，主控即指該些手術費是蔡天鳳支付的，鄺港傑即反駁說：「應該唔會佢本人同你講。」
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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。
指鄺球手術費由胞弟支付
鄺港傑庭上亦指，父親鄺球曾接受心臟手術，並指手術費是其弟鄺港智支付。控方指手術費是由蔡天鳳支付，鄺港傑即反問：「點解你會知道……覺得咁樣呢？應該唔會佢本人同到你講。」控方再指鄺港智沒有錢，其資金都是來自蔡，鄺港傑不同意說法。
指鄺球是提早退休而非辭職
就鄺球離開警隊，控方指鄺球是辭職，鄺港傑回應以他所知，其父親是提早退休，他和鄺港智分別當時15歲和12歲。他們一家因此搬離在德福花園的警隊宿舍，並搬至將軍澳的公屋居住。 他透露公屋面積約300平方呎，是兩房單位。他強調，從不認為改住公屋屬降級。
指張燕花在黃埔花園的住所不算豪華
控方指，鄺港智之後搬到蔡的黃埔花園單位屬升級，因黃埔花園較豪華，鄺港傑不認同，稱要考慮單位的情況，認為公屋單位也很豪華，並補充：「我去過張燕花嗰度，唔覺得係豪華。」控方指，蔡和鄺港智曾居住黃埔花園另一單位，是由蔡家付租金，鄺港傑稱不清楚租金是誰支付。
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