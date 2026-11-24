2025年底翟先生從美國回港退休，回到宏福苑老家打算安享晚年；不足一周，一場無情大火奪去40年家園。「萬般皆是命，半點不由人」是他對命運的總結。被身邊朋友形容「命途坎坷」的他，年輕時喪失雙親、年僅12歲長子在一場海難殞命，歷盡風浪後他似是被迫淬鍊出一股韌性，學習與命運和解。如今失去家園，他選擇在茫然之中向前走，「行得幾遠就幾遠」。



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翟先生的單位呈長方形，推開大門經過狹窄通道，兩旁是床和書桌，盡頭的廚房安裝了全屋唯一一塊窗，窗外也是一排排逼仄的過渡屋。（何頴賢攝）

首次置業買入宏福苑 移民首日即打算回港退休

1983年，翟先生只有20餘歲，首次置業便買入宏福苑宏道閣一個低層單位，屬於第一代居民。他最喜歡屋苑近海的地理位置，「由以前屋企行出吐露港五至十分鐘，我可以一路慢慢行到中大，一有機會我就會行，那條路好舒服，看着樹苗長成樹，還能遮蔭」。

在屋苑居住逾20年、參與過兩屆業主立案法團，後來舉家移民美國生活20年，未曾參與宏福苑的大維修。他笑言自己是全家人之中，最不願移民的那個。「這裏是我的根，我第一日就告訴自己，我要回來退休。」

終於，他去年退休後獨自回到宏福苑的老家。

去年底翟先生從美國回港退休，回到宏福苑老家打算安享晚年；不足一周，一場無情大火奪去40年家園，他現時暫住在打鼓嶺的過渡性房屋。（何頴賢攝）

回港五日大火奪去家園

不料回港五日後，一場大火奪去家園。事發時，翟先生正在九龍和胞弟唱K，突然收到街坊傳來的火警訊息，他遂回到屋苑附近視察，未幾親睹自己的大廈也起火，「無語問蒼天」。這個見證他結婚、生兒育女的家被火摧毀，宛如「將前半生的記憶完全抹去」。

火災後數天茫然萬分，他選擇在深圳租住酒店，不想在社區中心「打地鋪」。所幸事發後一周獲安排到打鼓嶺的過渡性房屋，於是回港重新適應退休生活，「touch wood so far so good 啦（老天保佑一切尚算順利）。場火我屋企冇人離開，已經萬幸。」

火災後一周，翟先生獲安排到打鼓嶺的過渡性房屋。（任葆穎攝）

不習慣過渡屋生活 改善生活「令自己開心」

從宏福苑逾400呎單位搬進不足200呎的過渡屋，翟先生不習慣。單位呈長方形，推開大門經過狹窄通道，兩旁是床和書桌，盡頭的廚房安裝了全屋唯一一塊窗，窗外也是一排排逼仄的過渡屋。

翟先生擔心屋企環境會令自己抑鬱，於是在廣東惠東買了一個陽台面向海灣的單位，希望改善生活，「沒什麼可做、沒什麼可選擇，我的責任就是令自己開心，將每日當成最後那天來活着。」他在社工安排下見過兩次心理醫生，最後獲判斷為情況穩定，毋須覆診。

1997年長子菲律賓船難離世 嘆「萬般皆是命」

安穩的居所一夕傾覆，他是如何走過來？「要不斷游說自己，你要繼續向前行。可能我經歷比較多，能夠走得出去。」他娓娓道來往事，父親在他20歲的時候離世，雖然當時心儀的理工學院設計系已收他做學生，但為養家他選擇工作，「命運推住我一步一步向前行」。

後來成家立室，1997年他與太太、12歲兒子參加菲律賓旅行團，乘坐觀光船遊覽馬尼拉灣，可載17人的船隻卻載了48人上船，強風大浪擊沉船隻，造成7名港人離世。

翟先生救起了妻子，卻無法救回兒子。「萬般皆是命，半點不由人。無嘢可以估到，如何計算，都計唔贏個天。」

兒子離世後，原本在內地做生意的他，轉行留在香港陪家人，並憶及花了兩年時間才能平復心情，「經歷了這麼多，現在燒掉間屋，我怎能不與自己的命運和解呢？」

火災後，翟先生上樓執拾了父親的神主牌。（何頴賢攝）

「翻篇」

火災距今一年，翟先生形容時間是最好的良藥，心情已大致平復。

沒感傷是欺騙你的，不過還是要接受，就像普通話裏的「翻篇」，揭開第二頁 宏福苑居民翟先生

現在他有時住在內地惠東的單位，有時回港與其他宏福苑的街坊聚舊飲茶。打鼓嶺過渡屋距離最近的港鐵站要半小時車程，雖則起初不適應，但現時他認為，至少外面有巴士站直達內地。

政府「因循苟且」 冀日後無人再犧牲

翟形容火災是一場不幸，聽證會亦揭示政府部門「因循苟且」，期望政府能總結經驗，例如避免日後多幢大廈同時搭棚做大維修，以免同類事情再發生，「我們已經犧牲了，也不想往後繼續有人犧牲。」

翟先生出售宏福苑業權後，已揀選粉嶺樂翹軒的新單位作長遠安置，期望在農曆新年前入伙。（任葆穎攝）

售業權後冀在粉嶺安新家

翟先生出售宏福苑業權後，已揀選粉嶺樂翹軒的新單位作長遠安置，期望在農曆新年前入伙，「我都想盡快有固定嘅竇，不想這樣飄下飄下，不知飄到何時」。他坦言新單位的位置不及宏福苑優越，惟稱「OK嘅，無完美，適合自己就可以」，畢竟「心安之處是吾家」。

盼再上樓與「老友」道別

他的老家客廳沒有燃燒痕迹，但全屋薰黑，廚房更付諸一炬，之前兩次上樓，他只執拾了少量物品，包括父親的神主牌和其他「用錢買不回的東西」。

即使如此，宏福苑仍有一事讓他惦掛心上——再上樓「跟自己老友說聲goodbye」，「對住自己第一次有能力買到間屋、個種感情，加上我三個仔女都在這裏出生，如果說無感情，真的麻木不仁」。

翟先生之前上樓只執拾了少量物品，包括平板電腦和薰黑的觸控筆。（何頴賢攝）

大火距今一年，翟先生選擇在茫然之中向前走。（任葆穎攝）

宏福苑大火一周年｜海難喪子回港五日失家園 老居民冀與命運和解

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