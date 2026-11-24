大埔宏福苑大火一年，宏泰閣居民葉家駒的日程排得密密麻麻。他的太太白瑞蓮救了數人，卻無法逃生在大火中逝世後，他積極受訪，談宏福苑大維修的問題、到聽證會做居民證人，希望尋得真相，令香港不再發生如此的災難，為死難者討公道。訪問以外，他形容自己是個無聊、不懂得如何照顧自己的長者，現在靠畫畫、寫作、攝影排解鬱悶，等待337日才得到官員道歉，要放下、「move on」路還很長。

常受訪的還有歐太，一家六口失去家園，暫住同區的過渡性房屋，她一度以為孩子能適應，直到偶然看到兒子藏在衣櫃裏的畫，畫上字句讓她難以忘懷：「宏福苑大災難，我失去了我的童年」。政府出售業權限期定在獨立委員會報告出爐前，她坦言尚未找到合適單位，亦期望政府交代火災成因和改革方案才作選擇，因此成為13戶沒有出售業權的住戶之一。限期早已過，超過96%業主已完成簽署出售宏福苑單位的買賣協議，但歐太稱依然不後悔當初決定。



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2026年1月10日，葉家駒與家人在塔門海葬撒灰。海葬前在船上準備鮮花瓣。（資料圖片／廖雁雄攝）

2026年1月10日，葉家駒與家人撒灰後，灑鮮花瓣向太太道別。（資料圖片／廖雁雄攝）

一切從簡 為太太海葬

重陽前夕，葉家駒買花到寶蓮寺拜祭太太。太太生前希望儀式從簡，家人為她安排了海葬。寶蓮寺為太太立了牌位。

葉家駒每次拜祭，都會先到大埔街市的花店買花。那是太太生前推介的花店，價格公道，花材新鮮。他會買白玫瑰、毋忘我及桔梗，盡可能是紫色白色的配搭，因太太喜歡紫色。

2026年9月29日，葉家駒在大埔街市買花準備拜祭，這是太太生前推薦的花店。（梁鵬威攝）

葉家駒每次買花，都是紫色白色配搭。（梁鵬威攝）

常去寶蓮寺「望着她發呆」

過去一年，葉家駒無聊時便會去寶蓮寺，「見一見」太太：「我不一定有話要說，我只不過是想上一上來，望着她發呆。」

由大埔到東涌，再轉昂坪360纜車，交通時間長，但他上去幾次，連師傅也認到他。最初葉家駒要自己插花斟水，師傅現在一見他，就會助他處理。葉家駒閉目拜祭時，師傅輕聲對記者說，知道白瑞蓮的故事，每日會為她換水、插花及為她唸經。

葉家駒坐昂坪360纜車上寶蓮寺。（梁鵬威攝）

妻生前稱要較遲離世 因沒人及她了解他

葉太離去了，卻長住在葉家駒心中。葉家駒68歲，與太太結婚超過40年。太太婚後持家，葉生笑說，「大事我管，小事她管，可是葉家都只有小事。」小至葉生飲不飲湯，大至買不買樓，也是葉太決定。

日常生活，葉太包辦所有家事，曾向葉生豪言，世上除了她以外，無人能像她一樣了解他，照顧他，葉家駒同意。這年葉家駒雖然與長子一家同住，但總會自己吃「頹飯」，有時吃個杯麵就當一餐。

2026年1月，非牟利機構「毋忘愛」為救五命英雄葉太準備了一場告別禮。（葉先生facebook圖片）

無法接受妻離世 一度拒進超市快餐店

起初葉家駒無法接受太太離世，連前往常去的超市、快餐店也卻步。他會想起太太會選擇哪款麵包、喜歡坐在哪些位置；現在可以進入超市及快餐店，只是睜眼閉眼也想她。

朝思暮想，無奈從未夢見：「有陣時我覺得她好像還在，覺得她還在我身邊，但我從來都無夢見她。我的兒子、新抱就間中告訴我，『又見到媽媽了』，我卻一直都未。或許這樣說，其實我還未接受到她已離開。」

葉家駒解讀，認為太太因他依然想念，不想他一直放不下，不報夢給他。

葉家駒拜祭太太。（梁鵬威攝）

大火當日太太着他先下樓 獨自拍鄰居門

葉家駒退休之後，每日都與太太一起，大火當日如是。在下午2時30分至40分左右，宏昌閣率先起火。火屑、棚網碎屑隨風飄，蔓延至其他大廈。宏昌閣旁的宏泰閣，很快陷入火海，警鐘無響。

葉太聞到燒焦味，推開被發泡膠封住的廁所窗，已見宏昌閣起火。因幼子一家居於宏昌閣，太太着葉家駒下樓看火勢，自己拍門通知鄰居逃生。

葉家駒落到地面，看到宏昌閣火勢猛烈，並蔓延至其他大廈，急忙致電太太逃生。但她在電話中表示環境漆黑，最後一句「燒到埋來了」，電話沒聲音，無法接通。11月30日，葉家接獲通知，發現太太的遺體。

葉家駒一度內疚，隨後才從鄰居口中得知，太太忙着拍門叫鄰居逃生，救回4人1狗的性命。他為她感驕傲。

2026年3月19日，葉家駒出席聽證會。（資料圖片／夏家朗攝）

聽證會任居民證人 每日旁聽

失去太太，他除了不斷想起與太太的回憶，總在思考為何會發生如此的悲劇。葉家駒申請成為居民證人，親身作供，幾乎每場旁聽。宏業及鴻毅的公司董事等七人已被控「誤殺」及「串謀詐騙」等25罪，每次提堂，葉家駒也會去旁聽。

聽證會揭宏福苑大維修承建商換不阻燃棚網、用易燃發泡膠封窗、逃生梯開生口、消防裝置總電掣被關，警鐘不響水缸無水。報告稱承建商宏業及顧問公司鴻毅是大火造成嚴重傷亡的「罪魁禍首」。報告揭示，各政府部門，包括消防處、房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、勞工處、民政事務處等，共收過180次投訴。惟部門對投訴互相推塘，應為傷亡承擔部份責任。

評聽證會總結陳辭 「近乎冷血」與「盡心真心」

葉家駒聽足30場聽證會，對於消防沒有盡職巡查、無發現總電掣被關；市建局自稱並非負責打擊圍標、部門不理會投訴，尤其失望。他最失望是代表政府的律師在結案陳辭，批評陳辭「近乎冷血、冷冰冰、毫無感情，只想推卸責任」。

葉家駒同時也為獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃的陳辭感觸哽咽，稱他的結案陳辭有溫度，「有為168名死者盡心做他該做的事，見到他盡了他的努力，真心去做。」

2026年10月29日，特首李家超和多名官員於記者會向全港市民鞠躬道歉，葉家駒與部份宏福苑居民一同看記者會。（林子慰攝）

等待337日的道歉

2026年10月29日，政府公開報告，特首李家超率領司局長鞠躬道歉，房屋局局長何永賢承擔「政治責任」請辭，在聲明中沒有道歉，沒有現身。葉家駒認為遲來337日的道歉，欠缺真誠，亦質疑為何報告點名四部門失職，最終只有一局長下台：「其實所有缺失是跨部門的，如果只有房屋局局長去承擔政治責任，是否房屋局要承擔其他決策局的疏失？」

大火發生，令葉家駒質疑「為何香港可以腐朽到這程度，然後有些人會覺得好似與他無關？很冷漠及很無同理心地去處理這件事。太多不知為何。」

葉家駒拜祭後，乘昂坪360纜車回到東涌，剛好日落。（梁鵬威攝）

畫畫、寫作、攝影排解鬱悶 「move on」路很長

這種憤怒，這一年影響到他去消化事件，再重新走出來 。有時候他會憤怒到失眠，對葉家駒來說，宏福苑的後續處理遠遠未完。他會靠畫畫、寫作、攝影去排解鬱悶的心情，可是要他放下、要他「move on」，路還很長。

葉家駒的WhatsApp簡介，「宏泰17，DFQ」，即「不要離場（don't fxxking quit）」，說餘生都要為死難者討公道。

宏福苑大火一周年｜常受訪為亡妻討公道 遺屬葉家駒要放下路很長

歐太曾將這幅全家福帶回宏福苑已經焚毀的家中。在過渡屋，她也不時拿起，回憶以往快樂時光。圖為攝影記者多重曝光拍攝。（夏家朗攝）

拼湊「家」形狀

走進歐太暫居的過渡屋，屋內佈置與一般家庭無異：三個兒子各有一盒爆旋陀螺，廳內放有單車、沙發，牆上還貼有一幅全家照。她說，該單位原本是「清水樓」，沒有任何家具，有賴慈善機構和義工送物資，這個單位才拼湊成「家」的形狀。

惟家具俱全，不等同於心安之處。歐太說搬進該單位一年，不論小朋友抑或家長，仍無法稱之為家：「始終沒有在宏福苑的時候自在。放假我們會選擇外出閒逛，不想留在這裏。」她留意到，小朋友只會稱呼「過渡屋」，不說「返屋企」，「我們都有個共識，每次說好掛住屋企或者我想返屋企，都仍然講梗宏福苑。」

心安之處，始終是那陪伴小孩成長、位處宏泰閣的低層單位。

歐太與三個兒子。（夏家朗攝）

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11年家庭主婦 因大維修變法團成員

回溯至2014年，歐太夫婦新婚後誕下長子，抽中「白居二」後購入單位，看中宏福苑交通便利、有休憩公園，且距離娘家只有約15分鐘步程，方便長輩照料兒子。

居於宏福苑11年，歐太主力照顧三個孩子，並非從一開始關心屋苑事務，笑稱起初彷如「住酒店」。直到他們收到律師信通知要「夾錢」做大維修，才開始出席簡介會，更應街坊邀請參選法團，邊學邊翻閱文件跟進工程。法團在中秋等節日舉辦活動，她開始帶兒子參與。宏福苑不經不覺間從「酒店」變成「家」。能背誦八幢大廈的具體名稱和次序，她笑言只是大火發生前一年的事。

大火當日，歐太的丈夫於下午3點半曾查看屋內閉路電視影像，當時已見窗外火光熊熊。那是歐太屋企被焚毀前的最後影像。（受訪者提供）

歐太憶述，當日在社區會堂外看着宏福苑多幢大廈被火吞噬。（受訪者提供）

慶幸三子不曾經歷那燒焦味

2025年11月26日下午，歐太正在學校聽講座，屋苑通訊群組突然彈出訊息。她馬上乘的士回到宏福苑，驚見自己住的宏泰閣同樣起火。

唯一慶幸的是，小朋友當時尚未放學，傍晚由校方和祖父母託管，不曾感受過火災散發的熱力、不曾聞過刺鼻的燒焦味、不曾聽到物件跌落霹靂拍勒聲響，「如果他們現場感受那種震撼、恐怖，留下的陰影會更大。」

宏福苑宏泰閣居民歐太5月29日上樓，其單位已嚴重焚毀。（歐太提供）

宏福苑宏泰閣居民歐太（右）帶同全家福上樓，並在牆上噴上「人在家在」，她表示，這是她與丈夫在火災後對孩子說的話。（歐太提供）

單位焚毀 難向孩子啟齒

單位付諸一炬，夫婦難以接受，更不知如何向孩子啟齒。歐太形容，小朋友在溫室長大、無憂無慮，擔心其情緒受影響。後來政府兩度開放予居民上樓執拾，夫婦亦沒有帶孩子上樓，只是印出全家福，透過相片將孩子「帶上樓」。

小朋友趁着上學午膳時間罕有地致電媽媽，問她屋內狀況如何、有否拾到他的物件？歐太欲言又止，僅稱「屋企好亂，下次再找」，亦不敢向他們展示屋內相片。

單位付諸一炬，夾萬燒至變形，包括護照在內等物品已焚毀。（夏家朗攝）

母心痛小孩「扮大人」

火災後他們夫妻、三個兒子連同外傭共六人，搬到大埔的過渡性房屋，小朋友上學路程比宏福苑遠。昔日三兄弟讀同一間小學，常坐的士回校；現在則提早一個多小時起床，轉兩程車返校。就讀小二的幼弟覺得麻煩，不願早起；讀小五的二弟則躍躍欲試，想嘗試自己返學。

歐太稱，留意到兒子比以前獨立和懂事，希望盡量減少父母負擔。不過這種「扮大人」、沒有流露傷感的模樣，讓她既心痛又擔憂。

歐太接送兒子坐巴士上學，兩度經過宏福苑。（夏家朗攝）

偶然看到兒子藏在衣櫃裏的畫，圖畫以黑色筆觸繪畫宏福苑外貌，畫上既似火舌又似眼淚的點滴形狀，寫有「宏福苑大災難，我失去了我的童年」、電子遊戲GTA等遊戲玩具。（受訪者提供）

子衣櫃藏畫訴失童年回憶

夫婦在屋內添置家居和電器，希望小朋友每日回家都覺得多了物品，令他們尋回家的感覺。當他們打算購置煮食爐，三兄弟一致反對，說家裏只能用電爐，煮食爐會生明火，絕不能用。家俬應有盡有，同時她不斷向孩子強調「人在家在」，失去家園後仍可逐步處理善後。她一度以為三兄弟能適應。

直到一次，她偶然看到兒子藏在衣櫃裏的畫，圖畫以黑色筆觸繪畫宏福苑外貌，畫上既似火舌又似眼淚的點滴形狀，寫有「宏福苑大災難，我失去了我的童年」、電子遊戲GTA等遊戲玩具。她當下得知，即使小朋友沒有親歷其境，事件對他們影響甚深。

歐太接送兒子坐巴士上學。（夏家朗攝）

尋臨床心理學家治療 維持生活免走下坡

她聯絡臨床心理學家分別為他們一家治療。在專業人士指導下，夫婦首次向小朋友展示屋內相片。她憶述三兄弟頓時熱淚盈眶，屢問「這是否房間？」「那是否我的單車、我的玩具？」她後來才知道小朋友以為屋企只是些微薰黑，不知原來燒到無任何東西認得到。如今幼弟仍會思念舊屋的「黃色被被」，歐太特意到分店欲重新購買，但獲告知停產，款式已更替。

為免讓三兄弟生活轉差，歐太如常為他們參加課外活動，「盡量不希望他們的生活與宏福苑的時候相比有太大改變，不想因為宏福苑，就要停止所有活動，不想令他們覺得宏福苑這件事不能解決。」

歐太家裏有一幅全家福。（夏家朗攝）

拒售業權 尚未尋覓合適單位

在安頓孩子之際，長遠安置的難題卻懸而未決。政府擬明年立法收回業權，又曾言單位市值或歸零，歐太幾經掙扎決定不出售業權，過死線後更反而鬆一口氣，她認為尚未找到足以容納一家、便利小朋友上學的單位，而且她未能消化到海量資訊。

她又說，死線當日獨立調查報告尚未出爐，未知具體改革方案、屋苑管理制度會如何改善，影響其在港置業信心，「起碼我要知道宏福苑發生什麼事，有白紙黑字記錄宏福苑的悲劇、這慘痛歷史和教訓。既然未搵到合適方案，我們選擇冒險等待。」

歐太的過渡性房屋單位面向宏福苑。（夏家朗攝）

寄語兒子逆流仍要尋真相 願承擔後果

事發距今一年，歐太認為宏福苑事件尚未完結。她憶述災後初期疲於臨時安置事宜；直到收到政府收購業權意向書一刻，才覺得開始面對重要抉擇。談及未來，她仍然想置業，讓小朋友參與屋內設計、裝修，添置屬於他們的事物，「始終過去一年他們失去了安全感和歸屬感囉。大家表面生活如常，但心裏面都各自無法填補的洞。」目前的過渡性房屋每月續約，未知何時要遷離，若收到搬遷信，便要30日內離開。

歐太坦言不後悔拒售業權的決定，同時向小朋友寄語，「當你有事情不明、或者有違內心，就要尋求真相和結果。你不一定要隨波逐流，但一定要有自己思想和判斷。這個決定雖然與大多數人不同，但都要出來問、出來講，嘗試得到想要的答案。將來就算做任何一個決定，都要為自己的決定負責，甚至承擔後果。」

歐太三個兒子。（夏家朗攝）

宏福苑大火一周年｜拒售業權 她在過渡屋拼湊「人在家在」的形狀

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