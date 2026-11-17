名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球自辯時透露租用龍尾村單位，並逐樣解釋他購備廚具及工具的原因。



鄺球稱散步經過龍尾村，認為環境不錯，又因與長子鄺港傑同住不便，故決定租用單位。他指是業主建議他建圍欄，因而購備鋸等工具；廚具方面，他稱大湯煲原用來做花盆，細湯煲才用來煲湯，大炸篩則打邊爐用，買砧板則因嫌肉檔的砧板多細菌，至於碎肉機，則是為內地的同業「寶叔」代購，因為在港購外國牌子比較耐用。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球自辯時就各項廚具及用具逐一解釋。(資料圖片)

鄺球稱與長子鄺港傑同住時，因長子會帶女友回家，並不方便。(資料圖片)

鄺球稱往慈山寺參觀後散步經過而決定租住龍尾村。

參觀慈山寺後散步路經龍尾村

鄺球講述租用龍尾村單位緣由，指他在2023年1月農曆新年期間去了大埔慈山寺參觀。他參觀後在附近散步，走到龍尾村附近。鄺說，「我覺得嗰個地方環境都清靜，空氣又好，亦可以做運動，有沙灘游水」，而且大埔往返內地方便，尚文苑面積小，Damon（鄺港傑）有時帶女友回家會有不方便，因此他找地產公司租龍尾單位。

未向業主說真相因想保持私隱

鄺球承認在租樓時向業主訛稱因為兒子海外回港，鄺今解釋：「因為呢啲係我自己嘅私隱嘅㗎嘛，我又唔識佢，咪敷衍佢，求其搵啲嘢講。」鄺表示其妻子住慣了加多利山及要湊孫，或只會「久唔久嚟住2日」。

指業主提議建竹圍欄

鄺球指，業主主動提起「話村屋出面可以好似隔離屋咁整圍欄，可以同friend燒嘢食，多個私人空間」，因此在業主提議下，鄺球決定在屋外建設竹圍欄，並在鴨寮街和小販檔各自購入1把全新和1把二手電鋸用作鋸竹，花費800多元和200多元，又買了錘仔、面罩。鄺港傑則幫忙買了繩和索帶。鄺球指，他認識一名內地友人「阿權」懂得起圍欄，因此鄺多買1個面罩 ，以備「阿權」使用。

大湯煲原本用來做花盆

鄺球指，他也買了一個大湯煲來當花盆，因為煲的手挽可以綁實竹棚，「等竹棚可以穩定啲」；細湯煲則用來煲湯飲。

嫌肉檔砧板污糟自購砧板切肉

鄺球亦解釋買牛肉刀、碎肉機等用途。鄺球說，「我知道肉檔啲砧板好污糟好多細菌。」不想肉檔代為切肉，情願：「我自己呢買一大盤返嚟切，避免用佢嗰啲砧板。」至於碎肉機，鄺球指與龍尾村「絕對冇關係」，他也沒有拿去龍尾村。

碎肉機為內地同行寶叔購買

鄺球指，他受內地的餐飲業同行「寶叔」所托，代他在香港買碎肉機，因為：「大陸嗰啲唔係咁襟用，外國牌子襟用啲。」鄺球其後在上海街購入碎肉機，同日傍晚在紅磡火車站交給寶叔的伙記拿回內地。

案中女死者蔡天鳳。(Abby Choi IG)

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