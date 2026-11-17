名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球自辯時，繼續解釋龍尾村單位內的用品及情況。



鄺球稱，他租用村屋是想養生，閒時會看書聽音樂，並會午睡，因覺陽光太猛而用紙皮封窗。他又稱本也計劃買洗衣機及電視，只是未買而要用嬰兒洗澡盤洗內褲等衣物。他又提到屋內有一個大油炸濾網，是要配合大陸朋友的打邊爐文化，方便整碟牛肉放入鍋。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

鄺球稱為養生而租用龍尾村的單位。（馬耀文攝）

無代買碎骨機因沒有現貨

鄺球再交代他幫在內地從事飲食業的朋友「寶叔」買絞肉機和碎骨機的事。他稱2023年2月8日，他花了8000多元購入絞肉機，同日傍晚已把該機交給「寶叔」的員工，並由該員工帶返內地。至於碎骨機，因沒有現貨而沒有買。鄺球又指，該碎肉機的金屬盤仍在村屋，因該店員拿出絞肉機示範操作後，把金屬盤放回箱很「論盡」，因此他叫店員不用放入箱內。

原也計劃買電視和洗衣機

鄺球又稱他買了二手雪櫃，因為雪櫃易清理也很耐用，故不介意二手，他認為該雪櫃不大，適合家用。他本也計劃買洗衣機、電視機和床，只是尚未購入。

嬰兒洗澡盤用以洗內褲

鄺球又指，他搬入龍尾村後會散步、看書、聽歌，亦不時光顧村內的茶餐廳。因為單位沒洗衣機，會用嬰兒洗澡盤洗襪和內褲，其他衣物則帶回尚文苑清洗。

用油炸濾網配合大陸朋友的打邊爐文化

其代表大律師指，龍尾村單位內檢獲一個油炸濾網（炸篩），問鄺球為何買那麼大的油炸濾網？鄺球指，內地與香港打邊爐文化有別，內地人喜歡整碟牛肉倒入鍋裏，又稱：「我啲大陸朋友多，咪要就番人哋飲食文化囉，同埋自己都係咁樣喺大陸生活。」

鋪帆布想在天花板噴模畫

辯方亦問及大房找到帆布，鄺球稱他打算在天花板噴紙模畫，譬如噴雀仔的圖案，但他未有空上廣州買顏料。他擬在地面鋪帆布，避免油漆滴落地上後難以清潔。

紙皮封窗因需要午睡

至於為何龍尾單位的窗都被封上紙皮，鄺球解釋他會睡午覺，看報紙，不喜歡窗簾太透光，感到不舒適，故用紙皮遮光。

凱旋門單位是租給女友住

其代表大律師亦問鄺球租用九龍站凱旋門物業一事，鄺球解釋打算租該處讓女朋友居住。被問及為何女朋友不一同搬入龍尾村單位，鄺稱他搬入該處是為了「養生」，其他人未必習慣居於村屋，反而想住市區。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，其後疑遭謀殺及肢解。(網上圖片)

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